Twitch, la nueva televisión que engancha a los más jóvenes

Actualizada 02/03/2021 a las 06:00

"Twitch y los pódcast son fenómenos marginales y la televisión les saca 16 vueltas de ventaja". Estas son las palabras de Silvio González, CEO de Atresmedia. Desde hace unos cuantos meses, la televisión tradicional mira con el rabillo del ojo a un fenómeno que cada vez más engancha a los jóvenes.

La plataforma de Amazon ha vivido un auténtico bum desde la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, en marzo del año pasado. El medidor propio de Twitch muestra cómo el número medio de espectadores experimentó un rápido aumento entre marzo y abril de 2020: de 1,64 millones en marzo a 2,49 millones en abril, es decir, casi el doble.

Se trata de un servicio de 'streaming' que nació para compartir las partidas de videojuegos y de 'e-sports', pero que se ha convertido en pequeños canales con contenidos de lo más diverso.

El 37,5% de su audiencia está repartida entre los videojuegos más populares del momento: LoL, Just Chatting, Among Us, Call of Duty: Modern Warfare, Fortnite, FIFA 21 y Phasmophobia.

"La comunidad española en Twitch es increíblemente diversa, como lo es en todo el mundo. Tanto por los creadores que tenemos como por los contenidos que producen. Twitch siempre ha sido el hogar de los videojuegos, y en España se han producido algunos de los mejores momentos del sector durante el último año", señala a este periódico Pontus Eskilsson, vicepresidente de patrocinios de Twitch para EMEA (Europa, Oriente Próximo y Africa).

Los grandes ejemplos de este 2020 y 2021 son dos nombres propios: TheGrefg e Ibai Llanos. Este último se atrevió a contraprogramar a las grandes cadenas el pasado 31 de diciembre con la retransmisión, por primera vez en la historia de Twitch, de las campanadas de 2020. Un evento que registró 552.345 usuarios a las 00:00 horas de la noche, cifra que recoge el total de dispositivos únicos conectados a su retransmisión.

"Nuestra comunidad en España siempre ha sido fuerte y este año ha sido realmente sensacional. Las tendencias y el crecimiento del servicio en España reflejan lo que estamos viendo a nivel mundial. Hemos visto un aumento absoluto del uso de Twitch en las últimas semanas", apunta Eskilsson.

RÉCORD DE EMISIÓN

Pero el primer peldaño de la emisión más vista no corresponde al 'streamer' del año, Ibai Llanos, sino a David Cánovas Martínez. Este murciano de 23 años tiene el récord de la emisión más vista en España y también en todo el planeta. Su nombre artístico es TheGrefg y el pasado mes de enero, finalmente, desveló la 'skin' (el aspecto físico) de su personaje en Fortnite, uno de los juegos preferidos entre los más jóvenes. Hasta 2,4 millones de personas se conectaron al mismo tiempo en esa retransmisión. "¡La mayor audiencia en Twitch de todos los tiempos!", exclama Eskilsson.

Cánovas empezó a hacer vídeos en 2015 y lo ha convertido en su modo de vida. Sin embargo, en una reciente entrevista en 'El Hormiguero' (Antena 3), el joven 'streamer' recordaba lo complicado que es hacerse un hueco en el panorama. "Que nadie apueste solo por esto... es muy difícil", aconsejaba a sus más fieles seguidores.

Un gran número de creadores españoles están entre los más seguidos del mundo. "Hemos visto máximos históricos en horas vistas, en creadores y en espectadores activos diarios, y hemos visto una afluencia de contenido no relacionado con el juego, desde música y entretenimiento hasta deportes, teatro e incluso educación", detalla el responsable de la plataforma de Amazon.

En Twitch predomina el contenido generado por los usuarios, que se basa en una personalidad: los creadores. En estos momentos, la plataforma cuenta con más de seis millones de usuarios retransmitiendo en Twitch cada mes y suman 25,6 millones de personas que cada día acuden al servicio a ver los contenidos de sus 'streamers' favoritos.

"Casi la mitad de las horas que se ven en el servicio a nivel global provienen de Europa, y España representa una parte importante", explica Eskilsson.

Twitch y la televisión son dos mundos paralelos, pero ni acabará el uno con el otro ni el otro con el uno. La plataforma de Amazon atrae a los más jóvenes acostumbrados a las pantallas de los móviles y de las tablets. Su éxito radica en un lenguaje más cercano, directo y sin edición, pocos artificios y una aparente sensación de comunicación bidireccional gracias al ya famoso chat de Twitch. Pero, hay un hueco para que ambos medios caminen de la mano.

Este pasado febrero, Ibai Llanos saltó del estudio en su casa al plató de 'First Dates' (Cuatro). El programa fue emitido en el canal del joven vasco, y contó con los integrantes de su nueva compañía de creadores de contenidos, IbaiLand, que suma a Ander Cortés, Reven, BarbeQ, Knekro, Cristinini, Illo Juan y Werlyb. Todos ellos juntan a miles de espectadores en sus retransmisiones en Twitch cada día.

Los ocho integrantes de IbaiLand regentaron una noche el restaurante de Sobera y durante unas dos horas mantuvieron enganchados a 200.000 espectadores constantes en su canal, llegando a registrar un pico de 270.000.

Hasta ahora, el vídeo ha obtenido más de 2 millones de visitas en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Un día antes, según datos de Barlovento, 'First Dates' consiguió una audiencia de 1.158.000 espectadores.