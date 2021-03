Pablo Motos rinde homenaje a su amigo Quique San Francisco en 'El Hormiguero'

Actualizada 02/03/2021 a las 19:49

"Esta tarde se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco y quiero hablar de él", arrancó Pablo Motos el programa de 'El Hormiguero' de este lunes. Probablemente uno de los más difíciles para el presentador, que se plantó delante de la cámara un día más, lejos de ser un día más, y alabó la figura de su amigo pocas horas después de que falleciera a los 65 años a causa de una neumonía bilateral, después de estar más de un mes ingresado en el hospital por coronavirus.

"A mí Enrique me enseñó a estar en un escenario, me enseñó a sobrevivir en Madrid, me enseñó a entender a los artistas y también me enseñó hasta qué extremo una persona puede ser libre. Tú puedes ir a trabajar, puedes tener un horario, puedes obedecer a tu jefe o no. Si no te da la gana, no, y a Enrique no le daba la gana. Y como era libre, eligió vivir por el lado salvaje de la vida", comenzó el presentador.

Enrique San Francisco era un genio y un sabio #TanganaEH pic.twitter.com/fKw3puZXoA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2021

Contó Pablo motos que "la casa de Enrique estaba siempre llena de gente, a veces muy dudosa y muy peligrosa, pero él siempre me decía que tenía que conocer a gente de todas partes. Todos queríamos a Enrique, porque te hacía sentir debilidad por él. Por ahí entraba y te robaba el corazón para siempre".

"Delante de él, jamás se cometía una injusticia, le daba igual perder el trabajo o meterse en una pelea, porque era un héroe. (...) Ser actor es difícil, pero ser una leyenda, como él, lleva toda una vida".