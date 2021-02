Actualizada 01/02/2021 a las 13:05

Telecinco, con una cuota de pantalla del 13,8 %, mantiene su liderazgo de audiencia en el primer mes de 2021 y ya suma veintinueve meses consecutivos, pero en este enero Antena 3 le ha seguido muy de cerca, con un 13,6 % de cuota de pantalla.

Son datos de Barlovento extraídos de Kantar Media, que colocan a continuación a La 1 (9,8 %), autonómicas (9 %), temáticas de pago (8,5 %), La Sexta (6,9 %), Cuatro (5,3 %), La 2 (2,9 %) y Nova (2,4 %).

El consumo totalizado de enero ha sido de 4 horas y 19 minutos diarios por persona, 21 minutos más que en el mes de enero de 2020.

La emisión más vista en enero ha correspondido a 'Pasapalabra' (Antena 3) el día 26, con 3.998.000 de espectadores y 26,2 % de cuota.

Asimismo, las 25 primeras emisiones más vistas del mes corresponden a Antena 3, sus informativos (2.989.000 televidentes y 19 % de cuota) son los más seguidos por décimo mes consecutivo.

La segunda opción en informativos es la de Telecinco (2.259.000 y 14,4 %) y en tercer lugar La 1 (1977.000 y 12,4 %) en el promedio del concepto de audiencia media de las dos ediciones informativas de lunes a domingo.

En el ránking de grupos empresariales, Atresmedia ocupa la primera posición (27,4 % de audiencia, con una subida de 0,5 puntos), seguida por Mediaset, que firma el 26,8 % (baja 0,2).

El Grupo RTVE suma el 15,7% de audiencia (baja 0,1), mientras que Forta consigue el 8,8 % (0,4 más), Grupo Vocento el 2,3 % (0,1 menos) y Unidad Editorial registra el 2,3 % (0,2 menos).

Los dos grupos de comunicación principales (Mediaset y Atresmedia) concentran el 54,2 % del mercado de la audiencia.

En enero, la televisión privada sumó el 69 % de cuota de pantalla (0,2 menos) mientras que la pública firmó el 24,7% (0,3 más).

Por su parte, el conjunto de las autonómicas promedia el 9 % de cuota de pantalla (0,4 más), su mejor dato desde mayo 2013.

El consumo a través de la televisión de pago fue del 26,7 % del total, una décima más sobre diciembre 2020, mientras que el conjunto de temáticas obtuvo el 8,5 % de cuota de pantalla (0,4 menos).

Telecinco es líder entre mujeres, en personas de 25 a 44 años y en mayores de 64 años; Antena 3 lidera en hombres, en los jóvenes de 13 a 24 años y en personas de 45 a 65 años.

Por comunidades: Telecinco lidera en Andalucía, País Vasco, Galicia, Madrid, Canarias, Asturias y Baleares, mientras que Antena 3 es la cadena líder en Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Castilla y León. TV3 se mantiene como la cadena líder en Cataluña.

Por franjas horarias y días de la semana, Telecinco es líder en la mañana, la tarde y el 'late-night'. Antena 3 lidera la sobremesa y el 'prime-time'.

Por su parte, las 'temáticas de pago' son la opción más vista en la madrugadas

En cuanto a los tuits sobre programas de televisión, se sumaron 6,1 millones y el ránking de cadenas por número de tuits está encabezado por Telecinco (38,6 % del total), La Sexta (11,5 %) y Antena 3 (10,9 %).

En enero, los programas de televisión que han contado con más presencia en la red social de Twitter son "La isla de las tentaciones" (Telecinco), "El chiringuito de jugones" (Mega) y "Love is in the air" (Telecinco).