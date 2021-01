Las series de febrero: de 'Big Sky' al regreso de 'Hierro' y 'Hache'

Actualizada 29/01/2021 a las 11:30

El regreso de la jueza Candela Montes (Candela Peña) en 'Hierro' y el de Helena (Adriana Ugarte) convertida en jefa del narco en 'Hache' son dos de los estrenos de series más esperados del mes de febrero, junto a novedades como 'Big sky', del creador de 'Big Little Lies', o la miniserie británica 'La infamia'.

Cabe destacar además el debut de un nuevo canal en Disney+, Star, que además de nuevas series originales supondrá el desembarco de títulos que ya son historia de la televisión como '24', 'Mujeres desesperadas', 'Hijos de la anarquía', 'Scandal', 'Anatomía de Grey' o 'Expediente X', entre otras.

Y la llegada, también a Disney+, a partir del 19 de febrero, de las cinco temporadas de 'The Muppet Show', la emblemática serie de Jim Henson protagonizada por la Rana Gustavo, la cerdita Peggy, el oso Fozzie, Gonzo, el chef sueco y muchos más.

'BIG SKY', 23 de febrero en Disney+

De la mano de David E. Kelley ('Big Little Lies') llega este thriller sobre dos detectives privados que hacen equipo con su ex-esposa y ex-policía en la búsqueda de dos hermanas secuestradas por un camionero en Montana, cuando descubren que no son las únicas desaparecidas en la zona.

'Big Sky' está protagonizada por Katheryn Winnick, Kylie Bunbury, Brian Geraghty y Dedee Pfeiffer y junto a 'Love, Simon' (basada en la película homónima), que se estrena el mismo día, son las dos primeras series originales que inauguran el canal Star de Disney+.

'HIERRO' (T2), 19 de febrero en Movistar+

Candela Peña vuelve a interpretar a la insobornable jueza Montes en un caso que implicará de nuevo a Díaz, un empresario de oscuro pasado interpretado por Darío Grandinetti.

El actor hispano sueco Matias Varela ('Narcos') se incorpora al reparto en una nueva trama relacionada con una custodia de una pareja separada, un conflicto que dividirá la isla en dos. Los hermanos Pepe y Jorge Coira se mantienen como creadores y directores de la serie.

'HACHE' (T2), 5 de febrero en Netflix

Hache (Adriana Ugarte) asume su nueva vida en esta segunda temporada de la serie creada por Verónica Fernández y dirigida por Jorge Torregrossa y Fernando Trullols, que ya no contará con Javier Rey pero sí con Eduardo Noriega, Marc Martínez, Pep Ambròs e Ingrid Rubio.

Dejado atrás su pasado de prostituta y catapultada a la jefatura del tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60, ahora tendrá que convencer de sus dotes de mando al mismísimo Lucky Luciano.

'DETRÁS DE SUS OJOS', 17 de febrero en Netflix

Miniserie basada en la novela homónima de Sarah Pinborough. Desde que su marido se marchó, Louise (Simona Brown) se refugia en su hijo, al que mantiene gracias a su trabajo a tiempo parcial en la oficina de un psiquiatra. Pero su mundo se tambalea cuando comienza una aventura con su nuevo jefe, David (Tom Bateman) y una imposible amistad con la mujer de éste, Adele (Eve Hewson).

Lo que empieza siendo un triángulo amoroso poco convencional se transforma en una psicológica y oscura historia de suspense.

'LA INFAMIA', 2 de febrero en Filmin

Ganadora del BAFTA a la mejor miniserie de televisión en 2018, 'La infamia' se basa en los hechos reales que llevaron a la desarticulación de la red de abuso sexual de menores de Rochdale (Inglaterra), un caso especialmente controvertido por la inoperancia policial y la sospecha de que las autoridades no actuaron a tiempo por temor a ser tachadas de racistas, dado que la banda de pederastas era de origen pakistaní.

Escrita por Nicole Taylor ('El nido') y dirigida por Philippa Lowthorpe ('Rompiendo las normas'), también se llevó el BAFTA a la mejor actriz de televisión una de sus jóvenes protagonistas, Molly Windsor.

'DEVILS', 3 de febrero en Movistar+

Gracias a un acuerdo con Universal llega a Movistar+ este thriller de diez episodios, con Patrick Dempsey y la española Laia Costa en el reparto principal, ambientado en el despiadado mundo de las finanzas de Londres en 2011 y basado en la novela superventas de Guido Maria Brera I Diavoli. Es una producción de Sky Italia.

Massimo Ruggeri (Alessandro Borghi) es el jefe de operaciones de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Un escándalo que involucra a su esposa pone freno a sus ambiciones. Cuando su mentor y director del banco, Dominic Morgan (Patrick Dempsey) le retira su apoyo, Ruggeri empieza a descubrir que hay más intereses ocultos. Sofia Flores (Laia Costa) es una hacker que pretende desvelar los entresijos del oscuro mundo financiero.

'FANTASMAS', 26 de febrero en Movistar+

'Fantasmas' es una comedia de situación británica, de humor absurdo, que gira en torno a un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han propuesto echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan, una pareja que ha heredado la casa y quiere convertirla en un hotel.

Creada y protagonizada por los responsables de las premiadas series 'Yonderland' y 'Horrible Histories', la primera temporada de esta serie de la BBC se compone de seis episodios.

'THE LADY AND THE DALE', 1 de febrero en HBO

Miniserie documental producida por los hermanos Duplass que retrata el ascenso y la caída de la empresaria transgénero de los 70 Elizabeth Carmichael y su revolucionario automóvil The Dale.

En un momento en que tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses dominaban el negocio, Liz lanzó un vehículo futurista que prometía recorrer 40 kilómetros por litro de combustible. Dirigida por Nick Cammilleri y Zackary Drucker, se trata de una exploración profunda de la familia y la identidad.

'EL INTERNADO: LAS CUMBRES', 19 de febrero en Amazon Prime Video

La serie que emitió Antena 3 entre 2007 y 2010 se reinventa de la mano de The Mediapro Studio con el nombre 'El Internado: Las Cumbres' y un nuevo reparto encabezado por Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio y Claudia Riera.

Sus ocho episodios se desarrollan en un antiguo monasterio situado en un lugar inaccesible entre las montañas. Los alumnos son chavales problemáticos que vivirán bajo la estricta disciplina impuesta por el centro.

'PARA TODA LA HUMANIDAD' (T2), 19 de febrero en Apple TV

Joel Kinnaman, Michael Dorman y Sarah Jones protagonizan esta ucronía (versión alternativa de la Historia) que en su segunda temporada se traslada a 1983, en pleno apogeo de la Guerra Fría con las tensiones entre los Estados Unidos y la URSS en su punto máximo.

Ronald Reagan es presidente y las mayores ambiciones de la ciencia y la exploración espacial corren el riesgo de ser desperdiciadas a medida que Estados Unidos y los soviéticos se enfrentan. Creada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, la dirección corre a cargo de Seth Gordon.

'LITTLE BIRDS', 14 de febrero en Starzplay

Protagonizada por Juno Temple (hija del cineasta punk Julien Temple), 'Little birds' es una producción de la británica Sky que adapta el libro homónimo de cuentos eróticos de Anaïs Nin y se desarrolla en la ciudad de Tánger en la década de los 50.

La serie, de seis episodios, se rodó en 2019 en localizaciones de Andalucía y en Manchester y cuenta también en el reparto con la española Rossy de Palma. Es la historia de Lucy Savage, una mujer procedente de Nueva York que a su llegada al Tánger multicultural y libre de 1955 ve la oportunidad de dar rienda suelta a sus deseos más ocultos.

'RESIDENT ALIEN', 15 de febrero en Syfy

Esta comedia de ciencia ficción basada en los cómics del sello Dark Horse se centra en un extraterrestre accidentado que debe asumir la identidad de un médico en un pueblo pequeño y encontrar la forma de encajar con la población humana local.

Mientras descubre lo que significa ser humano, comenzará a cuestionarse si vale la pena salvar a la Humanidad.

'PEQUEÑAS COINCIDENCIAS' (T3), 5 de febrero en Amazon Prime Vídeo

La comedia romántica que narra los encuentros y desencuentros de Marta (Marta Hazas) y Javi (Javier Veiga) -pareja en la vida real- llega a su final en esta tercera temporada llena de enredos, equívocos y nuevos personajes.

'VITALS. UNA HISTORIA HUMANA', 7 de febrero en HBO

Docuserie que refleja los momentos más duros de la primera ola de la pandemia de covid-19 en un hospital de Sabadell acompañando a un grupo de afectados por el virus durante su estancia en el hospital y hasta el interior de sus casas durante varias semanas de marzo a junio.