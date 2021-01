'Dos vidas', la historia de dos mujeres feministas que quiere conquistar las tardes de La 1

Actualizada 25/01/2021 a las 06:00

La historia de una abuela y una nieta, en distintas épocas y contextos, con mucho más en común que la propia sangre, es el punto de partida de 'Dos vidas', la nueva serie diaria de La 1 de TVE que se estrena esta tarde (16:30 horas) y que muestra cómo dos mujeres inconformistas intentan luchar por ser dueñas de su propio destino pese a tenerlo todo en contra. Una nueva producción que baila entre el Madrid actual y la colonia de Guinea Española de los años cincuenta, interconectadas por las dos familiares y en el que irán descubriendo que no todo lo que les han contado es lo que parece.

"La serie cuenta la historia de dos mujeres, en dos momentos muy diferentes, que para sorpresa de muchos, comparten los mismos problemas", cuenta la actriz Laura Ledesma, una de las protagonistas de la nueva ficción diaria de TVE, producida por Mascaret Films en colaboración con Bambú Producciones ('Las chicas del cable'). Ella interpreta a Julia, "una mujer de 2021" que a sus 30 años descubre que vive una vida "que no le pertenece" con una "madre controladora" que "no le deja tomar sus propias decisiones". Decide mudarse a la casa de su padre, que no conoció, en un pueblo y encuentra un diario de su abuela. "Y descubre que no es su padre biológico", avanza Ledesma.

En la piel de Carmen, la abuela, se mete la intérprete Amparo Piñero. Su personaje llega a la colonia de Guinea Española de los años cincuenta donde se encuentra su padre, un importante empresario maderero. Pero esa ilusión se topa con las rígidas normas en el territorio que se oponen al amor que empieza a sentir por Kiros (Iván Mendes), un joven de allí. "Es luchadora, súper pasional, con valores impropios de su época, que lucha por la búsqueda de la igualdad. Es una revolucionaria que, desde el amor, trata de cambiar situaciones injustas", revela la actriz.

Grabada en platós y exteriores del Parque Rural de Anaga en Tenerife y de Madrid, la serie gira en torno a "dos mujeres feministas" que no "están al servicio de un hombre". Precisamente, ese es el gran valor del serial, según Ledesma. "Es una serie que se ha grabada como si fuera para 'prime time'. Le da una calidad a la factura que no hemos visto nunca en las series diarias", explica. "Como actriz, grabar una ficción diaria es como un máster, porque estás constantemente trabajando, estudiando y rodando, aunque tengas mucha carga de trabajo", confiesa. En esa misma línea se pronuncia Amparo Piñero, que pide valorar los seriales diarios que desde hace décadas conquistan las tardes de los espectadores. Desde 'Amar es para siempre' (Antena 3) hasta 'Acacias 38' (La 1). "Esta serie tiene esencia de horario estelar, con una calidad que también va a acercarla al público joven", añade.

El debut de Gloria Camila 'Dos vidas' supondrá, además, el debut en la interpretación de Gloria Camila Ortega, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, un fichaje que generó ciertas críticas entre otros actores. Pero ella se defiende y niega cualquier tipo de favoritismo: "Hace un año o así, me llamaron para hacer un casting en el que no hubo suerte. Pero en verano de 2020, me volvieron a llamar, fui con un guion aprendido y les gusté. Había muchas más chicas y se decantaron por mí", asegura sobre su llegada a la nueva producción de TVE.

Explica que "para esta oportunidad" intenta "aprender cada día" con el resto de sus compañeros y con un 'coach' que les aconseja antes de empezar a rodar. "Intento aprender cada día, pero pienso formarme para esta profesión", señala. "Estoy poniendo toda la ilusión y todas las ganas, porque esto me parece una suerte", confiesa. A Gloria le gustaría seguir dedicándose a la interpretación, pero reconoce que "hay muchísimo trabajo detrás" para conseguirlo. "No me quiero ni asegurar nada ni creerme que tengo derecho a nada. Quiero aprender cada día, formarme bien y aprovechar las oportunidades que vienen", subraya.

En la ficción, interpreta a Cloe, una chica presumida y espontánea que a sus 18 años está perdida, buscando el rumbo a seguir en su vida. "Se fue de la ciudad al pueblo y se encuentra una vida a la que no estaba acostumbrada. Echa de menos su vida de antes y está estancada. hasta que llega Julia", avanza Gloria, que agradece al equipo de la serie que le hayan hecho "más fácil" el trabajo. "Es cierto que hay cosas que me cuestan porque soy nueva en este mundo. Intento aprender, con todas mis ganas. Y al final van saliendo esas cosas que te parecían más difíciles y te vas sintiendo más segura", insiste. No obstante, asume que, a partir del lunes, cuando se estrene la nueva producción, muchos ojos mirarán con lupa su interpretación. "Estoy preparadísima para todo lo que venga", confiesa. Su prioridad, dice es "sacar una serie" como 'Dos Vidas' y "tener el privilegio" de trabajar con una productora como Bambú Producciones. "Lo demás me preocupa más bien poco. Quiero que la gente disfrute con la serie y la reciba con el cariño que la hemos hecho", concluye.