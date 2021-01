Guerra de egos en 'Sexo en Nueva York'

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

Los seguidores de la icónica serie 'Sexo en Nueva York' están de enhorabuena porque finalmente HBO ha confirmado que habrá regreso. Será una miniserie limitada que desvelará la vida de sus protagonistas 16 años después. Sin embargo, los egos y enemistades declaradas impedirán que el reencuentro sea completo, ya que Kim Cattrall, la intérprete de la inolvidable Samantha Jones, ha rechazado definitivamente sumarse a proyecto alguno junto a Sarah Jessica Parker.

La famosa comedia, que se emitió entre 1998 y 2004, narraba las andanzas de Carrie Bradshaw (Parker), una columnista de un diario neoyorkino que compartía con los lectores sus experiencias y las de sus amigas con el sexo y las relaciones sociales en la ciudad de los rascacielos. En una entrevista a finales del pasado año, y cuando ya sobrevolaba la posibilidad de una nueva temporada, Parker se mostró interesada en ver qué caminos habrían tomado las protagonistas y sus relaciones en una época dominada por las redes sociales. Y sobre todo, en pleno auge del #MeToo, que hizo temblar los cimientos de la sociedad americana tras destapar el acoso y los abusos a las mujeres.

La nueva tanda de episodios, según adelantan varios medios norteamericanos, es uno de los grandes proyectos de HBO Max para este año. Pero todo apunta a que solo podremos ver qué pasó con las vidas de Parker, Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes). Como ya ocurriera con el intento de hacer una tercera película, se cae del cartel Kim Cattrall, que no ha ocultado sus discrepancias con el resto de actrices, especialmente con Parker, evidenciando que la idílica relación de amistad en la pantalla se apagaba cuando el director gritaba "corten".

Las desavenencias entre ambas actrices eran la comidilla que rodeó siempre la serie, y se remontarían a la grabación de la segunda temporada, cuando el creador de la narración, Darren Star, muy amigo de Cattrall, fue sustituido por Michael Patrick King, íntimo a su vez de Parker. Además, la intérprete de Carrie asumió ese mismo año el rol de productora ejecutiva, lo que se traducía en unos ingresos mayores que los de sus compañeras, ya de por si levemente superiores al tener un papel con mayor protagonismo. Con el ego dañado, y enfrentada al resto del elenco tras filtrar supuestamente un aborto de Cynthia Nixon, Cattrall llegó a señalar en 2004 que el fin de la serie se produjo precisamente por sus quejas ante esa disparidad salarial.

Eso no le impidió, sin embargo, participar en 2008 en 'Sexo en Nueva York: La Película', e incluso en la segunda parte, aunque después acusaría a sus compañeras de reparto de intimidarla y hacerle 'bullying' por no querer rodar una tercera cinta. Según dijo años después, ella ya había dejado claro que se trataba de una etapa que había cerrado y no quería retomar.

Aunque Parker siempre descartó los enfrentamientos, negando cualquier "pelea de gatas" en el set de rodaje, lo cierto es que su compañera no dudó en airear esas discrepancias, azuzadas al sentirse excluida de la amistad que sí desarrolló el resto de protagonistas. El plato fuerte de la guerra llegó a través de las redes sociales, en 2018, cuando Cattrall contestó con cajas destempladas al pésame que le hizo llegar Parker tras la muerte de su hermano. "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico, Sarah Jessica Parker. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia solo para restaurar tu imagen de niña buena", le respondió. Toda una declaración de guerra que hará imposible, ahora, volver a ver a Samantha por las calles de Nueva York.