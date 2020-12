Kelly triunfa en la final de La Voz tras llegar de la repesca

Actualizada 05/12/2020 a las 10:36

La Voz española tiene nombre masculino. El ilerdense Kelly, de 27 años y origen nigeriano, ha sido finalmente el ganador en la gran final emitida este viernes 4 de diciembre en el talent show de Antena 3, programa que ha conseguido liderar la audiencia en la franja horaria con un 20,8 de cuota de pantalla y más de 2.700.000 espectadores en una gala que contó con las actuaciones de artistas conocidos como Vanesa Martín o Aitana.

Johanna Polvillo, Curricé, Kelly y Paula Espinosa fueron los cuatro finalistas que se disputaban la victoria en el concurso, ante la atenta mirada de los coaches Antonio Orozco, Paula Pausini, Pablo López y Alejandro Sanz. Pese a que los artistas provenían de los equipos de Orozco y Pausini, fue la italiana la que decidió que en esta final, para estar todos juntos, los equipos fuesen encabezados por dos entrenadores, dando lugar a los equipos 'Pablozco' y 'Alesini'.

La noche comenzó con los cuatro finalistas entonando el tema de Coldplay 'Viva la vida', dando el pistoletazo de salida a una gala que contó con las actuaciones estelares de Aitana, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, La Mala Rodríguez, India Martínez y Beret, así como con la inevitable actuación de los coaches, Paula Pausini acompañada por Bebé, Alejandro Sanz con Pablo López al piano en un sentido homenaje a Pau Donés y Antonio Orozco con su último tema, 'Entre sobras y sobras me faltas'

El público tuvo la oportunidad de votar durante toda la gala y, entre actuación y actuación, se fueron adelantando los porcentajes, aunque eran ciegos, de los finalistas. Cada cantante actuó con un artista, realizó un tema individual y actuó junto a sus compañeros. Entre las actuaciones más destacadas caben reseñar la de Paula Espinosa al piano, con el tema 'Resistiré' del Dúo Dinámico interpretado con su toque dulce y personal y el vencedor final, Kelly, que sorprendió con el tema de Adele 'When we were young'.

Tras las rondas llegó el decisivo momento. La presentadora, Eva González, anunció los dos finalistas que se iban a jugar el galardón final. Anunció los nombres de Johanna Polvillo y Kelly, dejando en la cuneta a Paula Espinosa, una de las favoritas del público, y a Curricé, el artista más controvertido de los cuatro finalistas.

Todo estaba decidido. Las cartas estaban sobre la mesa. Con la tensión propia del momento, la presentadora se dispuso a comunicar al vencedor final. Con redoble de tambores el nombre de Kelly se elevaba al cielo del espectro musical, demostrando que las segundas oportunidades siempre son buenas. El cantante, que comenzó en el equipo de Alejandro Sanz tras las audiciones a ciegas, fue eliminado en las siguientes fases y se impuso en La Repesca, para terminar formando parte del equipo Laura Pausini. De la repesca al Olimpo, así se puede resumir la victoria de este cantante que emocionó a los coaches en la ceremonia de la gran final.