Megan Montaner, sobre el rodaje de '30 monedas': "Llegaba a casa y me dolían hasta las pestañas"

Actualizada 24/11/2020 a las 10:57

La nueva serie del director de cine Álex de la Iglesia, '30 monedas' (HBO España) se estrena el próximo domingo y su equipo ya se encuentra en la recta final de la promoción de esta ficción de terror con ecos de Lovecraft y costumbrismo rural típicamente español.

Por ello, dos de sus actores principales, Megan Montaner y Eduard Fernández, acudieron este lunes al programa de Antena 3 'El hormiguero', que presenta Pablo Motos, para charlar sobre su experiencia en la serie, que no estuvo exenta de momentos realmente duros a nivel físico, según podrá verse en cada capítulo.

Sobre ese asunto basó Motos una de sus preguntas: "Cuando ruedas una escena de acción y te haces daño, ¿te quejas en ese momento o te aguantas hasta que llegas al camerino?". Montaner explicó: "Soy un poco burra y cuando estamos haciendo las cosas no me entero porque estás en caliente, preocupada por que eso funcione. Luego llegaba a casa y me dolían hasta las pestañas". Y añadió: "He tenido moratones en lugares que jamás pensé que podían salir".

Fernández, por su parte, explicó que tuvo que adelazar quince kilos y "llegó a llorar" durante algunas de las escenas más duras del rodaje de una serie en la que interpreta a un cura aficionado al boxeo. Entre risas, también contó que su caracterización le brindó algún que otro momento hilarante, como aquel en el que una señora le confundió con un sacerdote de verdad: "Me pidió que la confesara e intenté explicar que era un actor vestido, pero insistió tanto que lo hice. Nos sentamos en un banco y me contó sus intimidades".

Finalmente, sobre su compañera de reparto dijo: "Aquí tan bella y elegante como la ves, ¡ Megan es un animal! Cuando está rodando soporta todo, rueda muy bien las escenas de acción con monstruos, de llorar, de sufrimiento... No se queja porque ni siquiera lo siente".

'30 monedas' es la primera serie de Álex de la Iglesia y se estrena este domingo 29 de noviembre en HBO España.

Te puede interesar

Te puede interesar