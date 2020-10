La BBC plantea emitir sólo una edición diaria de informativos

Actualizada 25/10/2020 a las 10:27

Si la televisión está en permanente transformación, sus informativos no son menos. Las plataformas de 'streaming' han sacudido nuestro modelo de consumo en ficciones, películas e, incluso, entretenimiento. Han cambiado nuestra forma de vida. Sin embargo, la batalla por el directo y la actualidad más inmediata siguen bajo dominio de la pequeña pantalla. Pero la forma de contar las noticias, en los últimos años, se ha ido adaptando a los numerosos retos que plantean las redes sociales y la extensión de internet. Porque el noticiero de la noche ya no es un simple resumen de las noticias del día.

Frente a la rapidez de los nuevos tiempos, el informativo tradicional se va reconvirtiendo en un espacio más analítico y reflexivo, donde el presentador ha desarrollado su personalidad y su vena más periodística para cambiar la forma en la que se cuentan las noticias. Es el caso de Vicente Vallés, cuya segunda edición de 'Antena 3 Noticias' (17,5% de cuota de pantalla en septiembre) ha conseguido el liderazgo por encima de Pedro Piqueras (15,1% de 'share') en Telecinco. Sus entradillas y explicaciones se han colado como 'trending topic' en Twitter; una referencia informativa que ha traspasado la pantalla tradicional y que circula por redes sociales.

Otro de los ejemplos está en el 'Telediario 2' de TVE, presentado por Carlos Franganillo, que ha roto los esquemas herméticos de la escaleta para salir a la calle y conocer, de primera mano, la realidad. El periodista asturiano se trasladó a principios de septiembre hasta un colegio de Toledo para capitanear, desde allí, en un aula, un informativo especial con motivo del inicio del curso escolar, en el que explicó las principales medidas de estos centros para combatir la pandemia. Esta edición fue seguida por casi 1,7 millones de espectadores y un 12,4% de 'share'.

Pero no solo ha cambiado la forma de contar la información, sino también el continente y la propia escenografía en los platós. Ya no es raro ver a los propios presentadores de pie y utilizando la tecnología de la realidad aumentada para favorecer la comprensión de la actualidad diaria. Una reinvención para sobrevivir ante la feroz competencia virtual.

No obstante, ya hay directivos que comienzan a cuestionarse el futuro de las noticias en televisión, llegando incluso a plantear la supresión de algunas de sus ediciones. La jefa de los servicios informativos de la cadena pública británica BBC, Fran Unsworth, ya baraja la posibilidad de que, de aquí a diez años, sólo exista un informativo diario para contar lo que ocurre en el país y en todo el mundo. "Creo que el periodismo en televisión seguirá existiendo debido al poder de las imágenes para contar una historia", explicó en una entrevista para el diario londinense 'The Daily Telegraph'. En Reino Unido, la BBC, en su primer canal, cuenta con tres ediciones diarias de telediarios, un modelo similar al español. "En diez años, probablemente, no consumiremos tantas ediciones. Puede que me equivoque, pero lo dudo (...). Creo que puede haber una al día", sentenció la directiva. La excusa, a su juicio, es que la ciudadanía se informa a través de otros soportes, como el móvil o las redes sociales.

UN PILAR FUNDAMENTAL

En nuestro país, el debate no está todavía encima de la mesa. Siguen siendo, en definitiva, la compañía preferida a la hora de la comida y la cena. Los noticieros continúan siendo un pilar fundamental en las parrillas, que sirven para estructurar la programación de las cadenas, y se van reinventando para acaparar las nuevas demandas de su público exigente.

Así, La Sexta, por ejemplo, estrenó esta semana 'La Sexta Clave', un informativo (21:00 horas) que se emite detrás de otro informativo; una manera de darle la vuelta a la actualidad con un enfoque más innovador. También 'La 2 Noticias' -desaparecida de la parrilla por la crisis sanitaria- incorporó la música en directo como colofón al repaso diario de lo acontecido. Renovarse o morir porque, pese a todo, los ciudadanos siguen confiando mayoritariamente en la televisión (69%) para informarse, por delante de los diarios en internet (42%), la radio (38%) y las redes sociales (36%), según un informe de 2019 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).