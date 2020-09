Laura Martínez del Pozo: "Necesito rodearme de orden para que mi caos interior se encauce"

Actualizada 21/09/2020 a las 06:00

Lo que empezó como "un juego" es a día de hoy la vida de Laura Martínez del Pozo (Bilbao, Vizcaya, 42 años). La diseñadora española no pensaba que Peseta, la marca que acababa de crear, fuese a tener mucho recorrido, pero hoy, vive de ello, e incluso le ha dado la oportunidad de presentar varios programas en televisión. El último de ellos es 'Customiza tu espacio', que emite Canal Decasa de lunes a viernes a las 21:30 horas, en el que Del Pozo ofrece ideas y trucos para personalizar y decorar los rincones más olvidados de las casas o solucionar problemas de almacenaje.

¿Cómo empezó en el mundillo del diseño?

Llevo toda la vida haciendo este tipo de cosas. Desde muy chiquitita ya me gustaba todo lo que fuera crear con las manos a partir de la estética, la decoración, la moda. De hecho, me he encontrado recientemente una caja con las cositas que hacía de pequeña, y es sorprendente ver que sigo haciendo lo mismo (risas).

¿Y el salto a la tele?

Llegó de casualidad. Fui de invitada, como diseñadora y por mi marca, Peseta, a un programa de Canal Decasa, y les pareció que podía presentar. Hicimos una prueba hace cinco años, y aquí sigo. Es algo que llegó de una manera inesperada, pero que disfruto muchísimo por la parte creativa y por la posibilidad de comunicárselo a la gente.

¿Por qué eligió ese nombre para la marca?

Lo elegí porque uno de los fundamentos de mi marca es el 'hecho en España'. Para mí, el inicio de la marca fue un juego, y no era consciente de que iba a convertirlo en mi modo de vida, ni de que iba a crear una empresa ni que iba a abrir tiendas. Entonces, simplemente me gustaba cómo sonaba. Me daba pena que se perdiera por el euro, pero luego la cosa creció más de lo que estaba previsto. Si tuviera que ponerle el nombre ahora, quizá elegiría algo más serio, o no, no lo sé (risas).

Durante el estado de alarma sacó una línea de mascarillas.

Había una situación de desabastecimiento total, y una amiga me propuso hacer unos tutoriales para que la gente se hiciese su mascarilla de tela para que al menos saliese a hacer la compra. Entonces, me inventé un patrón muy sencillo para que todo el mundo lo pudiera hacer. En ningún momento pensaba venderla, pero los clientes nos empezaron a pedir mascarillas con nuestras telas, porque algo característico de Peseta son sus estampados originales y únicos. Así que pusimos unas a la venta, y fue una auténtica locura. Nos vimos absolutamente desbordados.

¿Cuál es su rincón favorito?

Soy muy de sofá (risas), y también me gusta mucho tener otro rinconcito que sea como tu lugar de trabajo en casa, donde puedas hacer algunas manualidades, pero también los papeleos de la casa.

¿Ser diseñadora va de la mano con ser ordenada?

Yo soy muy ordenada por fuera, y un caos por dentro (risas). Necesito rodearme de orden para que mi caos interior se encauce. Me gusta que todo esté perfecto, alineado. incluso demasiado, pero por dentro necesito que todo sea mucho más orgánico, loco y que las ideas puedan venir en cualquier momento. A la hora de pensar y crear no soy para nada ordenada. Ahí soy muy caótica.

¿Qué es lo que más le saca de quicio en cuanto a la decoración?

La iluminación. Obviamente, tengo mis gustos y toda una carrera dedicada a ello, pero cualquier desastre decorativo y de disposición de mobiliario se puede camuflar con una buena iluminación. Y luego, puedes tener un espacio con los muebles más bonitos y mejor colocados, pero mal iluminados, y me provoca un poco de angustia.

¿De dónde le viene la inspiración a la hora de diseñar?

De un montón de cosas. De una portada de un disco que te gusta, de caminar por la playa y ver unas piedras que juntas crean una gama de colores preciosas, o de pasar por un lugar donde la combinación de las fachadas de las casas te llevan a una paleta o a un estampado en particular. Encontrar cosas bellas y que te inspiren es algo continuo. Y hay algunas que no sabes por qué, pero vuelven a tu cabeza.