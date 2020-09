Viajar a través de las series

Actualizada 20/09/2020 a las 06:00

El coronavirus ha echado por tierra muchos de los viajes soñados para este año. No serán pocos los que al comienzo de 2020 habían barajado un destino para pasar las vacaciones y debieron posponerlo a causa de la pandemia. Las series pueden ser un buen sustituto -aunque suene a premio de consolación-, no solo porque entretienen y ayudan a olvidar las renuncias impuestas por la crisis, sino porque en ocasiones son un magnífico pasaporte para conocer un país, sus rincones y costumbres.

El ejemplo más recurrente es Nueva York. Cualquiera que visita la gran manzana por primera vez siente que ya ha paseado antes por ella por la multitud de localizaciones que reconoce y por lo familiares que le resultan algunos hábitos. Claro, porque de 'Sexo en Nueva York' a 'Cómo conocí a vuestra madre', la lista de títulos que se desarrollan entre rascacielos es infinita. Sucede también con otras localidades estadounidenses, como San Francisco o Boston, o con ese Londres que los ingleses se han encargado de retratar tan bien. El desarrollo de las industrias audiovisuales internacionales y el acceso a través de plataformas a producciones de nacionalidades variopintas ha facilitado que nos familiarizásemos con la geografía y el modo de actuar a lo largo de distintas zonas del mundo.

¿Definen a un país las series que se realizan en él? Se lo preguntamos a Lorenzo Mejino, promotor del blog 'Series para gourmets' de El Diario Vasco, que habitualmente reseña en este espacio propuestas de cualquier nacionalidad. "Las series no dejan de ser una representación de los gustos culturales de cada país, por lo que tienden a desarrollar historias específicas para esos gustos locales", señala. Él es el autor, junto a la periodista Paula Hergar, de una peculiar guía de viajes en la que propone una vuelta al mundo a través de 80 series. Publicado por Lince Ediciones, el libro permite desplazarse a parajes recónditos de Asia, Oceanía o Africa y a otros que nos resultarán más familiares en América y Europa.

De este modo descubriremos que existen géneros de series asociados a su lugar de origen, "como los 'polares' franceses, los 'krimi' alemanes', las telenovelas colombianas, los 'K-drama' coreanos, el lakorn tailandés o el 'nordic noir' escandinavo". "En esta nueva etapa de la globalización los más listos y de lejos han sido los noruegos, que han conseguido lo que ningún otro país ni se ha acercado, explicar historias muy locales pero que son enormemente atractivas para todo el mundo", apunta Mejino.

Si tuviera que comprar los billetes para desplazarse hacia la industria audiovisual que más le sorprende pondría rumbo a Corea. "Ha logrado en apenas una década ser una potencia internacional primero en cine y música, llegando ahora al terreno televisivo, con unas producciones que empiezan a competir de frente con las anglosajonas. Cada año producen innumerables series dirigidas a diferentes segmentos del público, desde sus habituales dramas románticos hasta series de alta gama como 'Kingdom', 'The Guest', 'Signal', 'Hyena' o 'Chief of Staff'", señala.

Hergar se decanta por diferentes destinos seriéfilos favoritos. "Me enamoré de Bélgica gracias a 'Tytgat Chocolat', porque es una serie que va directa al corazón. Descubres los paisajes de ese maravilloso país de la mano de unos protagonistas irrepetibles que no dejan de asombrarte. Quiero volver a Chile y recorrerlo como una 'Prófuga' de HBO y Guinea ecuatorial nunca había estado en mi lista de destinos pendientes hasta que vi 'Elub': intriga y pasión", argumenta la autora, que lamenta haber tenido que descartar para su obra un buen puñado de series. "Siempre hemos seguido el criterio de escoger no la mejor, sino la más representativa", puntualiza. "Los títulos que más cuesta dejar fuera son los de los países que más producción hemos visto como Estados Unidos, España, Inglaterra...".

Tome un mapa y deje caer el dedo. Aterrice donde aterrice encontrará una producción recomendada que le ayudará a entender mejor ese lugar. El desplazamiento esta vez se hace entre líneas.