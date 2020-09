'Memorias de Idhún' llega a Netflix con polémico doblaje pero fiel adaptación

La Resistencia aterriza en Netflix este viernes. Jack se unirá a Alsan, Shail y Victoria en su lucha contra Kirtash en 'Memorias de Idhún', una serie española de anime que adapta "fielmente" el primer libro de esta saga de fantasía escrita por Laura Gallego, que llega con polémica en el doblaje y una "fiel" adaptación.



El pasado mes de agosto las redes sociales se incendiaron ante el descontento de algunos fans y de la propia autora por la elección de los actores que ponen voz a algunos de los personajes protagonistas. Sin embargo, los creadores de la serie defienden la "magnífica labor" que han hecho los dobladores.



"Es imposible que en todos los casos se llegue a una comunión perfecta, que sea a gusto de todos", defiende a EFE Alexis Barroso, productor ejecutivo de la serie, al preguntarle sobre la polémica que envuelve al elenco de voces principales de la serie que, salvo en el caso de Michelle Jenner -con carrera en el mundo del doblaje-, no ha sido bien acogida.



"Hemos trabajado con Laura codo con codo desde el primer momento, durante dos años y cuatro meses de trabajo, en el que hemos pasado por decisiones de todo tipo. En la mayoría de cosas siempre hemos estado en concordancia, la única cosa en la que ha discrepado ha sido en esto. Pero yo creo que una vez visto el resultado de la serie está muy contenta", aclara.



Además, añade que el proceso para elegir a los actores de doblaje ha sido "larguísimo": "Hemos hecho muchísimas pruebas y finalmente hemos decidido que esta era la mejor opción", incide.



Punto y aparte del tema del doblaje, 'Memorias de Idhún' es una trilogía de fantasía que transcurre en varios mundos: la Tierra, Limbhad y, por supuesto, Idhún, el mundo de los tres soles y las tres lunas. Protagonizada por Jack (con la voz de Itzan Escamilla), Victoria (Jenner) y Kirtash (Sergio Mur), esta aventura se sumerge en la lucha por salvar a los idhunitas del gobierno de Alsan (Carlos Cuevas) y los sheks, las temibles serpientes aladas.

Los Seis trabajaron en perfecta armonía para crear un mundo que todavía no has olvidado. O que aún no conoces. #MemoriasDeIdhún llega el 10 de septiembre. pic.twitter.com/cF3RUGqrFU