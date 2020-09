Nueva temporada televisiva, nuevas propuestas para ganarse al público

Actualizada 07/09/2020 a las 12:13

Tras un verano complicado en el que la parrilla televisiva ha sufrido constantes modificaciones debido a la pandemia, la vuelta al cole de las cadenas se torna distinta a anteriores cursos, con protocolos de seguridad de por medio en sus programas diarios, como 'El Hormiguero', pero con la baza de los concursos ya grabados, como 'Idol Kids'.

Un nuevo curso da comienzo y una nueva oportunidad se presenta antes las cadenas nacionales para que encandilen a la audiencia con sus contenidos. Este otoño, muy diferente a anteriores temporadas, lleva a sus espaldas un año complicado en el que la parrilla televisiva se ha visto tremendamente afectada por la irrupción de la Covid-19.

No obstante, la constante reestructuración de los programas y el hecho de que muchos de ellos, ya grabados, no tuvieran hueco en la parrilla o, por otro lado, no pudieran terminar de rodarse, hace que esta nueva temporada esté plagada de estrenos, de esperados regresos y de una variedad de contenidos sin precedente en la televisión de nuestro país.



LA 1 DE TVE: DE LA COCINA AL TALLER DE COSTURA, PASANDO POR EL DEBUT DE MÓNICA LÓPEZ

Televisión Española apuesta, una temporada más, por su buque insignia, 'MasterChef' y lo hace a través de su versión 'Celebrity'. Tras terminar la octava temporada de la versión de adultos, y atendiendo a la rotación habitual de sus tres formatos –'Celebrity', 'Kids' y 'Adultos'-, este otoño serán los famosos los que se enfrenten a los fogones.

Sin fecha definida aún para 'MasterChef Celebrity 5', la cadena pública ya tiene confirmadas tanto la novena edición de su versión para adultos como la octava para niños, así como el especial 'MasterChef Senior', para mayores de 60 años, previsto para antes de que termine el año.

Junto a ellos, volverá 'Maestros de la costura' con su cuarta temporada, 'Prodigios', que emitirá su tercera entrega, y el simpático programa 'El paisano', esta vez con Leo Harlem con presentador.

Finalmente, la gran novedad de TVE llegará en el terreno informativo con 'La hora de La 1', el nuevo matinal de La 1, presentado por la debutante Mónica López, que se estrena este lunes 7 de septiembre.

También aterrizan en la cadena pública Lluís Guilera y 'La pr1mera pregunta', un programa de actualidad y debate para la noche de los sábados, y el espacio gastronómico 'Como Sapiens', cuyos reporteros recorrerán territorio nacional en busca de manjares, recetas y secretos de nuestra gastronomía.



ANTENA 3: DE CONCURSO EN CONCURSO, DE LA 'VOZ' A 'TU CARA ME SUENA'

Atresmedia puede presumir de una gran salud a nivel de producciones propias en el terreno de la ficción. A Antena 3 llegarán, esta temporada, series como 'La cocinera de Castamar', 'Alba' o el esperado regreso de 'Los hombres de Paco', contenidos a los que se suman sus programas más característicos.

La octava temporada de 'Tu cara me suena', cuyas grabaciones tuvieron que ser canceladas por la crisis del coronavirus, será, seguramente, la primera baza con la que cuente la cadena, que, al mismo tiempo, ya promociona la nueva entrega de 'La Voz' con Pablo López, Laura Pausini, Alejandro Sanz y Antonio Orozco como coaches.

A esta segunda entrega de 'La Voz', que aún no tiene fecha de estreno definida, le seguirán las ya confirmadas segundas temporadas de 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior'. Junto al formato musical, volverá también el programa de entretenimiento 'Me resbala', la segunda edición de 'El juego de los anillos' y la versión para famosos de '¿Quién quiere ser millonario?', presentado por Juanra Bonet.

'El Hormiguero', por su parte, vuelve de vacaciones este 7 de septiembre con su temporada número 15 y una situación similar a la vivida hace tres meses, con sus grabaciones limitadas por las medidas de seguridad y protocolos sanitarios ante el coronavirus.

Como novedades, Antena 3 tiene en la recámara el concurso 'El desafío', producido por Pablo Motos, y la adaptación del estadounidense 'Mask Singer: adivina quién canta'.



CUATRO: VIEJOS CONOCIDOS Y EL REGRESO DE LA NAVE DEL MISTERIO

Cuatro vuelve a apostar, una temporada más, por 'Cuarto Milenio', que este curso pone foco en el origen del coronavirus, así como por una temporada más de sus ya conocidos 'First Dates', 'Los Gipsy Kings', 'Mujeres al poder' con Carme Chaparro, los reportajes de 'En el punto de mira' y los viajes de 'Planeta Calleja'.

Como novedades, viejos conocidos de la cadena conducirán nuevos y renovados espacios. Es el caso de Samanta Villar, quien repasará la trayectoria de diferentes personajes en su 'Samanta y la vida de…' y Jesús Vázquez, que se pondrá al frente de la nueva temporada de 'Mujeres y hombres y viceversa'.



TELECINCO: DE TENTACIÓN EN TENTACIÓN

El fenómeno revelación de la temporada pasada, 'La isla de las tentaciones', tendrá una segunda entrega, la cual tuvo que parar sus grabaciones a finales de agosto por un posible caso de coronavirus entre los miembros de su equipo. A la espera de novedades y sin fecha de emisión definida, por el momento el único nombre desvelado es el de su presentadora: Sandra Barneda, un rostro habitual en la casa.

Volverá también 'Supervivientes', a partir de 2021; 'Got Talent España', que alcanza su sexta edición; 'Mi casa es la tuya', espacio presentado por Bertín Osborne; la segunda entrega de 'La última cena' y la quinta del espacio de reencuentros 'Volverte a ver'.

El programa estrella de Telecinco en este nuevo curso será 'Idol Kids', el talent show infantil con el que la cadena tratará de hacer frente a los concursos musicales de su máximo competidor, Antena 3. El espacio presentado por Jesús Vázquez llega este lunes a Telecinco, tras ver su emisión aplazada por el coronavirus, con el atractivo de contar en la mesa del jurado con Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne.