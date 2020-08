HBO estrenará en otoño 'The Undoing', con Nicole Kidman y Hugh Grant

Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan 'The Undoing'.

HBO anuncia para el próximo otoño el estreno en exclusiva en España de la serie 'The Undoing', que dirigirá la oscarizada directora Susan Bier y protagonizarán Hugh Grant, un actor que no se prodiga mucho en la televisión, y Nicole Kidman, recientemente vista en 'Big Little Lies'.

Precisamente el creador de esa serie, David E. Kelley, es el máximo responsable, 'showrunner' y guionista de este ambicioso proyecto, 'The Undoing', que cuenta en el reparto con actores como Edgar Ramírez o Donald Sutherland.

La serie retrata la vida de Grace y Jonathan Fraser (Kidman y Grant), una pareja que vive la vida que siempre ha soñado, a la que una muerte violenta enfrenta al abismo.

Ante el descubrimiento de graves secretos, abandonada y horrorizada, Grace debe desmantelar una vida acomodada y crear, desde cero, un futuro para su hijo Henry, un precoz artista de 12 años (Noah Jupe), junto a su padre (Sutherland), un financiero retirado y cariñoso que tiene la tarea de proteger a su familia cuando salen a la luz horribles revelaciones.

La serie, de seis capítulos, está basada en la novela de Jean Hanff Korelitz 'Tú ya lo sabías', editada en España por la editorial Umbriel.

'The Undoing', que se estrenará el próximo 26 de octubre exclusivamente en HBO España, reúne a intérpretes ganadores de prestigiosos premios internacionales, desde el Óscar o el Globo de Oro que tienen tanto Bier como Kidman, o el Emmy de Kelley y Grant.

Con ellos, un reparto de más de cien intérpretes, entre los que se encuentran Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni y Sofie Gråbøl.

Está producida por Susanne Bier, David E. Kelley, a través de David E. Kelley Productions; Nicole Kidman y Per Saari a través de Blossom Films; Bruna Papandrea a través de Made Up Stories, Stephen Garrett y Celia Costas.