Rodolfo Sancho: "Siempre llevé con normalidad ser hijo de 'Curro Jiménez'"

Actualizada 23/06/2020 a las 06:00

La actual temporada de 'El Ministerio del Tiempo', la serie producida por TVE en colaboración con Globomedia, echa el cierre este miércoles, a las 22:05 horas, en La 1. Al frente del reparto está Rodolfo Sancho (Madrid, 45 años), hijo del actor Sancho Gracia, y por consiguiente del protagonista de 'Curro Jiménez', lo que provocó que de pequeño caminase "por rodajes de aquella época llenos de decorados maravillosos, de caballos, de uniformes.", y quedase "impregnado" de "esa magia y ese olor".

¿Cómo ha sido esta vuelta a la serie?

Muy bonita, la verdad. Es una serie a la que le tengo un especial cariño y amor, y ha sido muy ilusionante. Sobre todo, porque la vuelta que tenía el personaje, esa evolución que sufre Julián extraña y misteriosa, era muy divertida de hacer y muy interesante como actor.

¿Se permitiría volver a faltar, como ocurrió en la tercera temporada?

Preferiría que no, pero en esta profesión nuestra nunca se sabe. Siempre digo que es una serie que, por algún motivo, cuando terminamos una temporada nunca sabemos si vamos a hacer la siguiente. A partir de ahí, la vida sigue, lógicamente, y uno tiene que seguir trabajando. Mi ilusión sería hacer otra temporada. Es una serie con un recorrido muy bueno y que a la gente le gusta mucho.

¿Por qué cada año está en la cuerda floja siendo una serie tan reconocida?

Y con una repercusión en redes sociales como yo no había visto. Eso es lo sorprendente. A pesar de todo eso, de las buenas críticas y de que lo ve mucha gente, a veces las cosas están en la cuerda floja por motivos que se nos escapan de nuestras manos. Pero vete a saber las cosas que ocurren en las direcciones de los canales. Yo ahí me pierdo y no sé los motivos para aprobar o no una serie, pero después de sufrir un parón, por suerte se ha recuperado.

¿Se esperaba este éxito?

No pensaba que iba a tener esta repercusión, que casi se ha convertido en una especie de serie de culto, pero sí tenía esperanzas en que funcionara muy bien. Sobre todo porque es un género que no se explora mucho, el de aventura fantástica, y creía que por ahí sí que se podía convertir en una serie bastante adictiva para el público. Yo supe del proyecto haciendo 'Isabel', que estaba Javier (Olivares) de guionista, y ya me habló de él. Y cuando la idea se hizo más sólida fue una alegría muy grande, porque el riesgo que tomó TVE en ese momento es de alabar.

En 'Isabel' hacía de Fernando el Católico. ¿A qué personaje le guarda más cariño?

Lógicamente, a Fernando le tengo un cariño muy especial. Me dio muchas alegrías y era un personaje muy rico y muy agradecido de interpretar. Pero hay muchos que llevo en el corazón. Julián también se ha ganado un hueco al final. No sabría decir cuál es el mejor. Yo creo que, por suerte, me van llegando personajes que son una evolución para mí, algo que no he hecho, y a todos les tengo cariño.

Entiendo que la respuesta de su padre (Sancho Gracia) a la anterior pregunta sería Curro Jiménez. ¿Cómo es ser su hijo?

Para mí, una cosa muy normal (risas). Entiendo que la gente, desde fuera, pueda tener su criterio de cómo sería ser el hijo de Sancho, pero. era mi padre. Entonces, lo he vivido con mucha normalidad. Cuando crecemos con algo, es tu mundo y tu normalidad. Hace poco leí que Michael Douglas dijo tras morir su padre, Kirk Douglas, que para todos era Espartaco, pero para él y sus hermanos era simplemente 'papá'. Pues yo me siento identificado con eso. Un viaje a la Roma imperial

¿Qué influencia ha tenido en su carrera? ¿Alguna vez se planteó otra opción?

Siempre lo tuve bastante claro. En algún momento tuve dudas, pero existenciales de vida, en la posadolescencia, que estás un poco buscándote a ti mismo (risas). Supongo que alguna influencia he recibido, lógicamente. Con 5 y 6 años estaba caminando por rodajes de aquella época, que eran grandísimos, llenos de decorados maravillosos, de caballos, uniformes. Era muy impresionante, y supongo que, de alguna manera, esa magia y ese olor se me han quedado impregnados, claro.

¿A qué época le gustaría viajar una tarde?

En plan turista (risas). Supongo que sería bonito ver Roma en su época imperial, pero también qué ocurrió con 'El Empecinado' en 1808, en la Guerra de Independencia, o, de alguna manera, ver la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos momentos históricos que me gustaría ver con mis ojos, pero eso, para una tarde. Para quedarme a vivir, me quedo donde estamos, que estamos mejor, a pesar de todo.