'La Terremoto', Melani Olivares y Josie, fichajes de "MasterChef Celebrity 5"

Actualizada 04/05/2020 a las 17:05

RTVE y Shine Iberia han confirmado este lunes los primeros nombres de los concursantes de la quinta edición de "MasterChef Celebrity", la cual contará, por el momento, con 'La Terremoto de Alcorcón', Melani Olivares, Josie, Raquel Sánchez Silva y David Fernández.



A través de las redes sociales de la cadena, RTVE, quien colabora con Shine Iberia en la producción de todas las ediciones y versiones del concurso de talentos culinario, ha confirmado los primeros cinco nombres de concursantes que participarán en la quinta edición de "MasterChef Celebrity", la cual no tiene aún fecha de estreno confirmada.



La polifacética 'Terremoto de Alcorcón', la actriz Melani Olivares, el diseñador Josie, la presentadora Raquel Sánchez Silva y el humorista y actor David Fernández son los primeros aspirantes que la cadena ha revelado mediante la publicación de videos de los cinco protagonistas en las redes sociales del programa.



Como en anteriores temporadas, la grabación debería llevarse a cabo durante el verano, aunque según fuentes de Shine Iberia no hay fechas ni de inicio de grabación ni de comienzo de emisión confirmadas, de igual manera que no desvelan el número total de concursantes que formará parte de esta quinta edición del concurso.