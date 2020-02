'La Rosalía', un documental en el que la cantante confiesa que siempre quiso ser artista

"Yo siempre quise ser artista". Así comienza la primera entrega del documental 'La Rosalía' sobre la artista ganadora de un grammy, en el que reflexiona sobre "su pasión por perseguir sus sueños" y su objetivo de convertirse en "una artista española de influencia internacional".

Un documental que Rosalía ha anunciado a través de sus redes sociales, con un breve mensaje a sus fans: "Aquí os dejo el link, espero que os guste", rodeado de imágenes de flores.

Hoy ha salido el primero de 3 videos del documental con @billboard x @HondaStage Today the first of three videos from the @billboard x @HondaStage documentary has come out Aquí os dejo el link espero q os guste https://t.co/BGn58mS6T8

Es el primer capítulo de los tres que forman parte de un proyecto de Honda y Billboard, 'Honda Backstage', que dedica pequeñas trilogías fílmicas a "estrellas emergentes de la música al borde de la notoriedad global". Ahora es el turno de Rosalía y antes se ocuparon de Bad Bunny o Jojo.

Bajo el título de 'Quiero Cantar', Rosalía se centra en esta primera entrega en su niñez y aproximación no solo al arte del flamenco, sino también al baile y el impacto que este ha tenido en su vida.

Entre quienes hablan de la artista se encuentra su hermana Pili quien define a la cantante como "trabajadora" y con una "gran capacidad de esfuerzo y disciplina".

This week on #HondaBackstage, @rosalia takes us through her unique origin story of studying music in Spain and the passion that inspired her to pursue her dreams✨ pic.twitter.com/Ohsbmr52wi