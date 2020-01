La nueva temporada de 'Sex Education' ya tiene tráiler y se estrenará el 17 de enero

La segunda temporada de la exitosa serie de Netflix 'Sex Education', que retrata la historia de dos adolescentes que deciden ofrecer consejos de sexo en su escuela, estrenó tráiler este martes y ha fijado su estreno para el 17 de enero.



En el adelanto de poco más de dos minutos, esta comedia dramática retoma el tono que causó revolución el año pasado en la plataforma de vídeo con la curiosa mirada a la vida de Otis, un joven inseguro que logra ser valorado en su escuela gracias a sus recomendaciones sexuales, que consigue espiando a su madre sexóloga.



Precisamente, la doctora Jean Milburn, interpretada por Gillian Anderson, será contratada en la segunda parte para dar charlas en el instituto Moordale, ahora sumido en una histeria colectiva ante una posible epidemia de clamidia.

On 17 January, Sex Education is coming back with a bang. Here’s a trailer to get you in the mood pic.twitter.com/1naJl5bznC