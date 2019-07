Amazon estrena la serie documental de seis capítulos 'This is Football'

Actualizada 31/07/2019 a las 16:16

El documental 'This is Football' ('Esto es fútbol'), una serie de seis capítulos, en cada uno de los cuales se cuenta una historia distinta a través del fútbol y de las pasiones que desata, estará disponible a partir de este viernes en el servicio de vídeo en línea de Amazon, Prime Video.



La serie, escrita por el periodista y escritor británico John Carlin, trata seis temas universales de la condición humana reflejados en el fútbol.



La redención, con protagonismo del genocidio de Ruanda; la fe, mediante el ascenso del fútbol femenino; el orgullo, con la historia de la selección islandesa; la belleza, desvelando los secretos del juego de Lionel Messi; el amor, que no solo por este deporte derriba fronteras; y la suerte, que doblega o aúpa esfuerzos colectivos.



"Esto son seis canciones de amor al fútbol. Queríamos hacer algo nuevo para los aficionados de este viejo deporte. La idea es transmitir emoción con historias que tengan casi un punto de teatro", explicó Carlin en la presentación de la obra en Barcelona.



Para ejemplificar lo que el espectador encontrará, el ideólogo de estos documentales avanzó la trama del capítulo dedicado a la redención en Ruanda.



"En 2003, nueve años después de un genocidio brutal, 40.000 asesinos fueron liberados y tenían que reinsertarse en la sociedad. El primer contacto de la comunidad con ellos fue el fútbol. Yo estuve en uno de esos pueblos a los que llegaron 200 liberados y vi el primer encuentro que jugaron contra quienes habían sufrido el genocidio. He visto muchas finales, pero ese partido es el más emocionante que he vivido nunca", reveló.



'This is Football', cuya producción se alargó durante un año y medio, se rodó en todos los continentes. Argentina, España, Ruanda, China y Estados Unidos son algunos de los dieciocho países que sirvieron como escenario de los sucesos que expone Carlin en esta serie producida por October Films, Brutal Media y Starbucks.





Etiquetas Amazon

Selección DN+