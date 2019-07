18/07/2019 a las 06:00

Para engañar el aburrimiento de su vida de administrativa del MI-5, , Eve Polastri (Sandra Oh) se interesa por varios asesinatos cometidos en diferentes países. Al parecer, al principio, esos crímenes no tienen ninguna conexión pero Eve sospecha que los delitos pueden haber sido perpetrados por una sola persona. Una mujer. Esta mujer es Villanelle (Jodie Comer), una sicaria rusa que mata sin escrúpulos y siente placer al hacerlo. 'Killing Eve' es un pilla-pilla entre dos mujeres profundamente retorcidas que no se fían de nadie y menos de ellas mismas. La fascinación y la obsesión están en el centro de este juego enfermizo. El espectador se encuentra en un ‘ring’ de boxeo y recibe con satisfacción las salpicaduras de sangre de este ‘thriller’ femenino.

La interpretación de Sandra Oh (Cristina Yang en 'Anatomía de Grey') es sorprendente y mezcla elegancia con provocación salvaje. El personaje que viste Jodie Comer es bestial y sensual pero también infantil y travieso. 'Killing Eve' es una serie del año 2018 dirigida por la británica Phoebe Waller-Bridge y adaptación de una novela titulada ‘Codename Villanelle’ de Luke Jennings (2014).

La banda sonora de la serie nos transporta a un universo sesentero yeyé francés alegre con versiones de Anna Karina, Françoise Hardy o Brigitte Bardot. Muy buena elección para acompañar secuencias de dedos cortados o mandíbulas rotas por Villanelle.

Selección DN+