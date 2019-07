'Orange is the new black' se despide el 27 de julio

Actualizada 15/07/2019 a las 14:16

La recta final de 'Orange is the new black' se acerca con su séptima y última temporada, que llega a España con la plataforma de pago Movistar+ el 27 de julio, un día después de su estreno en Estados Unidos.



Después de seis años, el destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. A través de los últimos 13 capítulos, se verá como Piper Chapman (Taylor Schilling) y Sophia Burset (Laverne Cox) tratan de adaptarse a la realidad de la vida fuera de la cárcel tras superar su tiempo en prisión.



Sin embargo, otras no tuvieron tanta suerte. Taystee Jefferson (Danielle Brooks) sigue cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada injustamente, además de poner en la cuerda floja su amistad con Cindy Hayes (Adrienne C. Moore), mientras que Blanca Flores (Laura Gómez) ha sido enviada a un centro de deportación.



Además, Lorna Morello (Yael Stone) se pone de parto y debe lidiar con sus primeras semanas de maternidad, y la jefa de cocina Gloria Mendoza (Selenis Leyva) y su equipo deben asumir nuevos cambios que no les gustarán nada y les harán enfrentarse con la empresa Polycon.



Los espectadores, asimismo, podrán ver cómo la prisión ha cambiado las vidas de Alex Vause (Laura Prepon), Suzanne “Ojos Locos” (Uzo Aduba), Red (Kate Mulgrew)o Nicky Nichols (Natasha Lyonne) -quienes completan el reparto principal de la serie- y cuál será su destino.



La serie, que se estrenó en julio de 2012 en España, creada por Jenji Kohan y basada en la autobiografía de Piper Kerman, sigue siendo una de las más esperadas de la temporada veraniega.



"Orange is the new black" fue galardonada con 4 premios Emmy -2 dos de ellos para Uzo Aduba (2014 y 2015) por su papel de "Ojos locos"- y 6 nominaciones a los Globos de Oro.

