Señora (triste y) azul

11/05/2019 a las 06:00

Llegó el clásico test cultural a 'Supervivientes' (también llamado 'Ahora es cuando os vamos a poner en ridículo'). Y, oye, no fue tan catastrófico. ¿Que no sabían nombrar los continentes? Bueno. ¿Que ganan más dinero que quien si lo sabe? Bah, Iceta no tiene titulación universitaria y va para presidente del Senado. Y no vamos a hablar de Lastra. "¿Cómo se llaman los autores de textos desconocidos?", preguntó Lara Alvarez. "Populares", dijo Pantoja. Chelo sí apuntó que "anónimos". Por eso una es la artista y la otra su ama de llaves temporal. Aunque ahora las han separado (pero IP tiene a Aneth). Chelo se ha quedado con Carlos Lozano, pero Pantoja se ha ido con Colate (por Dios, que prohíban la palabra "roneo"). Y las Azúcar con Omar. Lo que siento es que nos vayamos a perder escenas como esa en la que las Azúcar, Chelo y Pantoja se fueron a pescar con una red y como no pescaban se pusieron a hacer el payaso echándosela por encima y actuando. Chelo se dejó la cara al descubierto. Parecía un cruzado camino de conquistar Jerusalén.

Preguntaron también en qué película de Torrente sale Kiko Rivera y no lo supieron ni Colate, ni Dakota, ni Omar (la pregunta iba para ellos). A lo mejor la única que lo sabía era Pantoja. Dejando aparte que esto puede no saberlo cualquiera, hay otros que han hecho más el ridículo: los coaches de 'La voz senior'. Llega José María Guzmán (C.R.A.G. o Cadillac), canta 'Señora azul' y allí se quedan pasmados Paulina, Bisbal y Orozco. Pablo López menos. Al menos dijo que le sonaba y se dio la vuelta. "¿Tú de dónde vienes?" (Orozco). Paulina no tenía ni idea de quién era ese señor o de la existencia de la canción. Orozco vio el ridículo que estaban haciendo y yo me quería morir con esos niñatos juzgando músicos sin tener ni idea de música.

En 'MasterChef Celebrity' han anunciado concursantes. A ver, Tamara Falcó o Los Chunguitos tienen pinta de cocinar como Escoffier. Esto parece cosa de Telecinco (pronunciar como María Barranco: "Esto parece cosa de terrorismo"). ¿Qué más darán en estos programas la cultura, la música o la cocina?

