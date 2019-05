No habrá segunda temporada de 'Arde Madrid'

04/05/2019 a las 06:00

"Esto no ha sido nada fácil, pero valorando cuestiones personales y profesionales, los creadores de 'Arde Madrid' hemos decidido no hacer segunda temporada". De esta forma ha anunciado el director y actor Paco León que la serie que contaba las andanzas de Ava Gardner en la España franquista no tendrá continuación. La noticia sorprende porque Movistar+ había anunciado la renovación de este proyecto pocos días después de estrenar su primera tanda de ocho episodios y se supone que el equipo conformado por León y su esposa, Anna R. Costa, andaba ahora trabajando en los guiones de la segunda temporada.

Desarrollada en un exquisito blanco y negro, la serie se estrenó el 8 de noviembre del pasado año y contaba la historia de Ana Mari (Inma Cuesta), una solterona coja, franquista e instructora de la Sección Femenina que recibe el encargo de ir a trabajar de criada a casa de Ava Gardner (Debi Mazar) con la intención de espiarla. Para ello tiene que fingir estar casada con Manolo (Paco León), un buscavidas que se convertirá en el chófer de la actriz americana. El humor impregnaba una trama sencilla y original llena de recovecos e interesantes matices que reflexionaba sobre aquella España bicolor y, sobre todo, sobre el papel de unas mujeres -el arco argumental del personaje de Inma Cuesta era sencillamente excepcional- que trataban de romper las ataduras en una sociedad fundamentalmente machista.

León ha agradecido a Movistar+ el apoyo al proyecto así como el haber respetado una decisión que se antoja difícil e inesperada. En un segundo tuit, el cineasta ha recordado que la serie ha cosechado numerosos premios -tres Feroz, entre ellos el de mejor serie de comedia, y cuatro de la Unión de Actores- y ha sido una de las más vistas de la plataforma de pago, además de "un orgullo para todos los que hemos trabajado en ella". "'Arde Madrid'", ha continuado, "terminará siendo lo que se pensó en origen: una miniserie. Una miniserie histórica en varios sentidos". El sevillano se despide con un deseo: "Ojalá el espíritu de Ava nos acompañe en otros proyectos y nos inspire para crear con libertad y corazón".

Por su parte, Costa insiste en que la decisión "no ha sido nada fácil" porque, "aun siendo muy dura, la primera temporada nos salió muy bien". La creadora, guionista y productora ejecutiva de 'Arde Madrid' explica que para esta segunda temporada se habían marcado "unos tiempos muy difíciles, con mucha presión y mucho estrés", y que además se habían cruzado otros proyectos por el camino. Ha sido, matiza, "un estrés que nos hemos impuesto nosotros mismos", pues desde Movistar "siempre se han comportado como aliados y compañeros y siempre han respetado nuestras decisiones", sostiene. En definitiva, "se trata de un agobio que nos ha llevado a pensar que ahora no es el momento. Y como tenemos proyectos con fechas para más adelante, hemos decidido pararlo aquí".

En este sentido, Costa señala que la primera temporada "está bien cerrada y bien contada" y hace hincapié en que se escribió pensando que era una miniserie que echaba el cierre ahí. "Al final, recurrir al origen de las cosas nos ha dado luz para tomar esta decisión. Estamos felices y contentos", comenta. Lo cierto es que Movistar+ ha respondido a los mensajes de Paco León con dos tuits en los que apoyan la decisión de ambos "porque rara vez se equivocan" y se despiden de la ficción con unas cariñosas palabras: "Aquí tenéis a vuestro equipo para volver a revolucionarlo todo cuando llegue el momento. Que lo cortés no os quite nunca lo caliente".

Así que parece que la puerta no está cerrada del todo. "La invitación de Movistar está ahí, por si en algún momento lo queremos retomar, a nosotros nos apetece y estamos un poquito más relajados. Tenemos las puertas abiertas, pero de momento la decisión es firme", concluye Costa cuyos trabajos más inmediatos son la dirección de su primer largometraje y un montaje de teatro.

'55 DÍAS EN PEKÍN' IBA A VERTEBRAR LA SEGUNDA TEMPORADA

Hace apenas un par de meses, Costa explicaba que se encontraba enfrascada en la escritura a contrarreloj de los seis capítulos que iban a formar parte de la segunda temporada. "El rodaje de '55 días en Pekín' vertebra la historia, que empezamos a rodar a finales de septiembre", avanzaba entonces. "Repetimos como dúo, aunque esta vez nos hemos puesto unas pequeñas normas para evitar discutir por diferencias creativas. La última palabra en la dirección la tendrá Paco, mientras que yo tomaré la última decisión en lo que al guion se refiere", subrayaba Costa. Queda en suspenso así una de las ficciones televisivas españolas más importantes de los últimos años

Etiquetas Televisión

Selección DN+