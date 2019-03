Isabel Coixet dirigirá su primera serie, 'Foodie Love', en HBO

Actualizada 07/03/2019 a las 10:58

'Foodie Love' es la primera serie que dirigirá Isabel Coixet, una nueva producción original de HBO Europe que también escribirá la directora española y que cuenta la historia de un chico y una chica que se conocen a través de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía.

A lo largo de varias citas, los protagonistas tendrán que descubrir si coincidencias como su devoción por el yuzu japonés o su alergia común al "postureo foodie" son suficientes para construir los cimientos de una historia de amor duradera, ha anunciado este jueves HBO España.

Con siete Goyas en su haber, entre dirección y guión, más de 10 nominaciones y selecciones en festivales de cine de todo el mundo, Isabel Coixet entra en el mundo de las series con esta temporada de ocho capítulos de media hora de duración que se rodarán en 2019.

Según Coixet, esta serie es la fusión de dos de sus pasiones: "Las historias de amor y la comida, a través de una historia de amor, desamor, dudas y comida, donde dos personajes se encuentran, se alejan y se reencuentran a través de un peculiar recorrido por cafés, bares, chiringuitos y restaurantes".

Los protagonistas, explica la directora, son "dos seres tímidos, fuertes, a ratos atormentados, a ratos despreocupados, que luchan por entenderse y entregarse el uno al otro. Dos seres apasionados por la comida que es, al principio de su historia, su terreno común. Todos los lugares que aparecen en la serie y todo lo que comen nuestros protagonistas es real".

Una historia de ficción que "se nutre de todos los lugares en los que he estado, de todas las cosas que he probado. Y de muchas de las cosas que he vivido", reconoce la creadora.

El responsable de producción propia de HBO España, Miguel Salvat, sostiene asimismo que con esta serie Coixet se zambulle "en los dos mundos que mejor conoce y que más le apasionan".

'Foddie Love' será "un menú degustación del placer de los sentidos, con gran variedad de sabores, emociones y sensaciones. No hay nada más universal que esta combinación de ingredientes, a la que Isabel sabrá dar su toque personal, su increíble sutileza y su visión única", recalca Salvat, también productor ejecutivo de la serie junto a Steve Matthews y Antony Root.

