El anuncio emitido durante la Super Bowl que reivindica el papel del periodismo

El diario estadounidense The Washington Post emitió por primera vez un anuncio en la Super Bowl, uno de los eventos mundiales que más dinero mueve y que más repercusión tiene. Y triunfó.

El spot, bautizado como La democracia muere en la oscuridad, ha tenido un coste de algo menos de 4,5 millones de euros y se ha convertido en uno de los anuncios más compartidos y con mayor repercusión en Twitter, donde acumula más de 16 mil retuits y 35 mil likes.

Because knowing empowers us.

Knowing helps us decide.

Knowing keeps us free.#democracydiesindarknesshttps://t.co/j20M5UBdq2 pic.twitter.com/bCtLZrUURJ