El polémico comentario de un concursante de 'GH Dúo' sobre las mujeres en San Fermín

Actualizada 27/01/2019 a las 08:48

Antonio Tejado ha generado esta semana una ola de indignación en las redes sociales, donde muchos le han acusado de machista. La polémica se ha desatado después de una conversación captada por las cámaras del Canal 24 Horas en la que el sobrino de María del Monte da su opinión sobre las mujeres en San Fermín. Sus palabras han provocado que muchos estén pidiendo que sea expulsado de la casa.



“He visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario, ¿no? O sea, una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor... ¿no?”, comentó Tejado a Carolina Sobe, otra de las concursantes del 'reality'. A lo que ella contestó: “Que yo enseñe mis tetas no quiere decir que tú me las tengas que tocar”. Ls palabras de su compañera hicieron reaccionar al sevillano: “Evidentemente, por supuesto, pero si te ven, ¿no? Se te ven”.



Numerosos usuarios de Twitter han tildado a Antonio Tejado de machista y han pedido su expulsión disciplinaria, algo que ya pasó con Suso en GH VIP.



Fuera Tejado por machista! Y no solo por lo cutre que es con sus parejas, sino por su comentario respecto a la manada y las chicas que van a los San Fermines, que según él, cuando se quitan la camiseta es porque están buscando! En Sálvame no lo dirán obviamente, pero lo ha dicho! — Fraj22 (@fraj22) 22 de enero de 2019

Han emitido ya los comentarios de Antonio Tejado sobre la manada o eso está vetado para no perjudicarle? que es Suso 2? #ghdúolímite2 — Vhaidran (@vhaidran) 22 de enero de 2019

La gente de plató de donde ha salido? Aplaudiendo a Tejado? El mismo que hace comentarios sobre la Manada dejándole muy mal? Debe ser el expulsado de esta semana, recordadlo #ghduolimite2 — TWITERO (@realitero) 23 de enero de 2019

