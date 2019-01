Mediaset desmantela los informativos de Cuatro tras más de 14 años de emisión

09/01/2019 a las 06:00

En Cuatro todavía no se creen la cancelación de sus informativos. Los empleados se enteraban este martes por los medios de comunicación de los nuevos planes de Mediaset: las ediciones diarias de 'Noticias Cuatro', incluyendo el fin de semana, se suprimen a partir del 15 de febrero. La actualidad del canal se limitará a un nuevo magacín vespertino que presentará Carme Chaparro. Hasta ese día, el noticiero del mediodía reducirá su tiempo de información a solo ocho minutos mientras que la edición nocturna pasa de media hora a 25 minutos de duración.



La noticia ha causado estupor en el sector e incertidumbre entre los trabajadores. Según informó el portal 'El Televisero', la mayoría de ellos serán reubicados en otras áreas del grupo, como la agencia 'Atlas' o el mencionado programa de Chaparro, aunque muestran su preocupación por su inminente futuro laboral. A día de hoy, muchos no conocen el destino que les tocará. Eso sí, Cuatro comparte personal de redacción, edición y producción con los informativos de Telecinco, por lo que se espera que no haya una reducción de plantilla demasiado drástica. "Es posible que mucha gente con contrato temporal se vaya a su casa", apunta un profesional de Mediaset que prefiere no dar su nombre.



En los últimos meses, el grupo ha sufrido recortes en otros departamentos. A nivel técnico, las noticias ya dejaron de contar con unidades móviles desde principios de año y utilizan mochilas 4G para las conexiones en directo, una tecnología más barata que reduce costes. Sin embargo, la cancelación de 'Noticias Cuatro' supone un duro golpe para el canal al convertirse en la única televisión generalista de nuestro país sin una cita diaria con la información.



Pese a que no ha habido explicación oficial, Mediaset emprendió un cambio estratégico en la programación de su segundo canal tras la supresión, en junio de 2018, de la tertulia matinal 'Las mañanas de Cuatro', moderada por el periodista Javier Ruiz. La decisión sorprendió a muchos, puesto que se trataba del formato más visto de la cadena y plantaba cara al imbatible 'Al rojo vivo' de García Ferreras. En ese momento, se decidió apostar por la información política en Telecinco, con el espacio 'Ya es mediodía' de la ex reportera Sonsoles Onega, y dejar los contenidos de entretenimiento y con temática más social para Cuatro.



PÉRDIDA DE AUDIENCIA

Con menos peso político en la parrilla, 'Noticias Cuatro' perdió seguimiento entre la audiencia. En el último mes de diciembre, la primera edición, presentada por Carme Chaparro, promedió un 6,6% de cuota de pantalla y 603.000 espectadores, casi tres puntos menos que en el mismo período de 2017. Por su parte, el informativo de noche conducido por Javier Ruiz anotó de media un 3,5% de 'share' y 410.000 seguidores, seis décimas menos que el año anterior.



La supresión de los informativos ha causado una oleada de reacciones. Desde la competencia de Mediaset, la presentadora de 'Antena 3 Noticias' Sandra Golpe lo calificaba como una "pésima noticia". "Se cierran ventanas. Cuánta gente buena hay en 'Noticias Cuatro'. Un despropósito", escribía en Twitter. "No sobran periodistas, no sobran programas informativos. Cuantos más seamos, mejor para todos", afirmaba la periodista de La Sexta Helena Resano.



También el actual secretario de Estado de Comunicación, el periodista Miguel Angel Oliver, lamentaba la decisión de la cadena, en la que presentó noticias durante trece años. Y el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, rechazaba "el cierre de espacios al periodismo para beneficiar al entretenimiento". "Con ello se degrada la imprescindible pluralidad informativa que necesitan los ciudadanos", puntualizaba. Cuatro arrancó los informativos que están a punto de decir adiós el 7 de noviembre de 2005 de la mano de Iñaki Gabilondo.

