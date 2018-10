Eva González abandona 'MasterChef' para presentar 'La Voz' en Antena 3

Actualizada 18/10/2018 a las 09:15

La presentadora sevillana Eva González abandonará esta temporada las cocinas del talent culinario 'MasterChef' para conducir 'La Voz' en Antena 3, según ha dado a conocer este miércoles Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0'.



"Es un formato que me apasiona, me apasiona la música, me hace vibrar, sentir", ha asegurado la presentadora, aunque ha reconocido que aún se pregunta si ha hecho lo correcto. "Al final, yo me dejo llevar por lo que siento", ha añadido.



González conduce el programa televisión gastronómico de La 1 de TVE, basado en un espacio británico desde abril de 2013. Junto a la presentadora, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez son los chefs que juzgan los platos de los aspirantes de las tres ediciones (Celebrity, Junior y la edición de adultos amateurs).



El pasado mes de junio, Atresmedia adquirió los derechos de emisión de todos los formatos de 'La voz' en España ('La voz', 'La voz kids' y 'La voz senior'), un formato musical que ahora conducirá Eva González en Antena 3.

