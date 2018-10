Verdeliss, salvada por la audiencia de GH VIP

Actualizada 11/10/2018 a las 08:24

La audiencia de 'GH VIP 6' tuvo clarísimo que quiere que la participante navarra Verdeliss continúe en el 'reality'. Por eso, este miércoles se convirtió en la primera salvada de la noche al ser la menos votada de los cuatro nominados de la semana. Se exponía a la nominación junto a Miriam, Asraf y Omar.

Pese a ser salvada por la audiencia, Verdeliss protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada. A la 'youtuber' le cuesta encontrar su sitio: “Lo siento, no me entiendo ni yo, no sé por qué estoy llorando cuando debería estar agradeciéndolo y celebrando. No doy la talla. No me identifico, no me siento yo. No valgo para falsedades”, dijo entre lágrimas.

La concursante agradeció el apoyo al público: "Estoy muy contenta, porque yo realmente me veía con un pie fuera y esto es un aporte de ánimo".

Después, pidió la palabra a Jorge Javier y la navarra aprovechó para preguntar a Mónica y Makoke por qué no se habían posicionado tras ella para que se marchara, pese a que siempre que dice algo durante los directos saltan para quitarle la razón: "No sé por qué intentáis desacreditar mi opinión".

Finalmente, Miriam se salvó de la nominación y serán Omar y Asaf los que se sometan a los votos del público.

Etiquetas Verdeliss

Selección DN+