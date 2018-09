El error de 'Los Simpson' que los espectadores han tardado 23 años en descubrir

Años y años llevan los seguidores de 'Los Simpson' viendo este episodio. Pero, probablemente, casi nadie se haya dado cuenta de un detalle significativo que parece que a los creadores de la serie se les pudo pasar por alto... O no. Se trata del capítulo en el que Marge, ya con una barriga prominente, le comunica a Homer -su marido- que está embarazada de su tercera hija, la pequeña Maggie.

Este miércoles, Matt Selman, el ejecutivo de la mítica serie de televisión, ha dado a conocer en su cuenta de Twitter el error la escena, emitida por primera vez hace 23 años, en 1995. Se trata, en concreto, el episodio 13º de la sexta temporada.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

Una usuaria de Twitter respondió a Selman destacando el error: "¿Por qué hay una foto de Lisa en el mismo episodio cuando Marge le dice a Homer que está embarazada de Bart?".

Okay so tell me why a picture of Lisa is up on the same episode when Marge told homer she was pregnant with Bart?! pic.twitter.com/yBCpbi9gtq