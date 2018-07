Una periodista de Telecinco, acosada por un aficionado en el Mundial de Rusia

La periodista María Gómez, del grupo Mediaset, es una de las enviadas especiales a Rusia de Telecinco, Cuatro y Be Mad para cubrir el Mundial de fútbol. Y también es la cuarta periodista mujer que ha denunciado un caso de acoso del que ha sido víctima mientras realizaba su trabajo, una pieza informativa frente a la cámara desde a pie de calle, en el centro de Moscú.

Mientras grababa, un aficionado se ha acercado y, con gesto de burla, ha intentado besar en la mejilla a la periodista, que, como acto reflejo, se ha apartado del hombre. El agresor se ha alejado corriendo, tal y como había llegado. Así lo ha recogido ella misma en su Twitter, donde ha querido denunciar públicamente estas prácticas machistas e indecorosas: "Moscú, hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son solo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo".

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Esta misma semana, Gómez había hablado en una conexión en directo para Be Mad sobre el acoso de sus compañeras de profesión durante el Mundial. "Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. No sé si hace falta aclararlo, pero basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos... No somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto", dijo.

"Basta ya de este tipo de hombres, no estamos esperando besos que no pedimos" Nuestra compañera @maria__gomez denuncia el acoso machista contra reporteras del Mundial https://t.co/U1Taq0Q5Fp — Fútbol Mediaset (@FutbolMediaset) 27 de junio de 2018

Selección DN+