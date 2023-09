Y el muerto estaba muy vivo

"Intentaré hacer al menos bien este último paso y ahorraros el funeral". Con estas palabras se despidió por carta de sus padres Adamo Guerra, un italiano que contaba con 45 años cuando se esfumó en julio de 2013 de la localidad de Lugo di Romagna donde vivía. También dejó otras dos cartas de despedida: una para su exmujer, con la que mantenía una buena relación y compartía dos hijas de 12 y 16 años; y otra para un compañero laboral, en la que justificaba haberse quedado con la caja del negocio donde trabajaba para saldar "una deuda peligrosa para mi familia". Tras aquellas misivas no hubo más noticias de Guerra, cuyo automóvil, con sus documentos y algunos dispositivos electrónicos dentro, fue encontrado por los Carabinieri en el puerto de Ancona, donde tomó un ferri hacia la localidad griega de Patras. En el barco se le perdió la pista hasta que el programa de televisión de la Rai 'Chi l'ha visto?' (¿Quién lo ha visto?), una suerte de aquél '¿Quién sabe dónde?' de TVE en los años 90, lo encontró en Grecia, donde habría vivido durante la última década sin ponerse en contacto con su familia, que lo dio por muerto. Un reportero del programa localizó a Adamo en Patras. Este confirmó su identidad hasta que se dio cuenta de la situación y pidió al periodista que apagara la cámara y se marchara. Fue posible localizarlo gracias a que el presunto suicida había solicitado la inscripción en el registro de italianos residentes en el extranjero.

¿POR LA BORDA?

"Pensé que se había tirado del ferri", contó la exesposa, Raffaella Borghi, en el programa de televisión. Debido al mensaje que dejó a su compañero de trabajo, la mujer creyó que Guerra se había metido en problemas económicos graves y estaba siendo perseguido por sus acreedores. Fue a ella a quien le tocó identificar los zapatos, ropa y otros objetos que el hombre habría tirado al mar desde la nave para hacer creer que se había quitado la vida, una tesis que hizo suya la Fiscalía de Bolonia al dar por concluidas las investigaciones sin encontrar el cadáver y archivar el caso en 2015 como "presunto suicidio". Borghi tuvo que sacar adelante a sus hijas sola y ayudarles a superar el trauma, aunque nunca terminó de creerse que Guerra realmente se había suicidado. "Un padre no puede decir: 'Me voy'", dijo la exmujer en la Rai. El deseo de Borghi de certificar el divorcio fue lo que acabó provocando el hallazgo del hombre, al descubrir su abogado que Guerra estaba inscrito en el registro de los italianos expatriados. Al principio se pensó que se trataba de un error o de un caso de homonimia, hipótesis que quedaron plenamente descartadas con la investigación realizada por el equipo de 'Chi l'ha visto?' "Pensábamos que estaba usted muerto", le dijo el periodista cuando encontró a Guerra en la oficina donde trabaja. Este le respondió: "Hagamos como si no me hubierais encontrado y todo acaba aquí". Los medios italianos señalan que a Adamo le tocará ahora responder ante los tribunales de su presunto suicidio.