Billetes de peseta por los que se pueden conseguir hasta 30.000 euros

Coleccionar billetes, a priori, no es tan sencillo como atesorar monedas. El material del que están hechos condiciona su perdurabilidad y las condiciones idóneas para su almacenamiento, de ahí que muchos coleccionistas no se vean tan tentados a atesorarlos. No obstante, el papel con lo que se confeccionan los billetes y sus dimensiones permiten una creatividad que, en muchos casos, supera con creces a la de las monedas.

De las antiguas pesetas hay billetes que han multiplicado su valor hasta cantidades sorprendentes. Son billetes muy antiguos y que, a buen seguro, están ya muy localizados, pero por si hay alguna caja con billetes antiguos perdida en el fondo de algún armario, vamos a repasar varios ejemplares, todos anteriores a 1950, que pueden llegar a cotizarse en el mercado por unos 30.000 euros.

CEDIDA

Uno de los billetes que más se cotiza en el mercado notafílico es uno que data de 1874 y es conocido porque lleva el busto de Goya. Con un valor facial de 500 pesetas, cuenta con una tirada de 19.500 billetes. En función de la textura y el estado del papel, uno de estos billetes puede rondar en el mercado los 15.000 o 20.000 euros.

CEDIDA

Otro billete que también puede llevar a los 20.000 euros es uno emitido en 1903. Fue impreso mientras reinaba Alfonso XIII, su valor facial es de 500 pesetas y fue diseñado por Bartolomé Maura y Montaner, uno de los más importantes grabadores del momento. Este billete muestra al Dios Mercurio con casco alado sobre un globo terráqueo. A su izquierda presenta un caduceo y a la derecha, dinero. En el reverso aparecen dos mujeres alegóricas que tejen y cosechan trigo. Las firmas son las del entonces gobernador del Banco de España (José Sánchez Guerra y Martínez), interventor (Emilio Rodero de la Calle) y cajero (Luis Clemente Fabiani).

Además de estas dos piezas, los billetes que entraron en circulación el 1 de julio de 1874 con valores faciales de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas, si están en muy buenas condiciones de conservación, pueden llegar a venderse en el mercado numismático por hasta 30.000 euros. El problema de estos ejemplares es que no son fáciles de conseguir, ya que, por una parte solo los manejaban bancos y entidades financieras debido a su alto valor para la época, y por otra, a que únicamente se imprimieron dos millones de ejemplares de esta primera serie.