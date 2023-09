Belén Cuesta, embarazada

La revista Lecturas ha traído este miércoles una noticia en exclusiva que ha dejado al público muy sorprendido: Belén Cuesta está embarazada de su primer hijo. Tal y como ha desvelado la publicación, la actriz saboreará su primera experiencia como madre a principios del año que viene con la llegada de... ¡una niña!

Una noticia que ha causado emoción y que ha hecho recordar que hace unos días, en el estreno de 'El cuco', se le preguntó precisamente sobre sus planes de maternidad, pero sin embargo parece que era demasiado pronto para anunciar su embarazo.

Allí se mostraba ambigua cuando se le preguntaba por sus planes de ser madre en un futuro: "No lo sé... es algo que, bueno... sí, quién sabe, algún día, sí" contestaba, sin saber probablemente que días más tarde se sabría a nivel nacional que está en uno de los momentos más felices de su vida.

Además, la actriz no dudó en defender que Luis Rubiales debería haber dimitido hace tiempo y no ahora cuando se ha visto ahogado por la presión: "algo que debería haber pasado, yo creo, hace tiempo y que afortunadamente, las cosas están cambiando y no es tener la piel fina, es lo que tiene que ser".

Belén aprovechó para dejar claro que no hay que tolerar este tipo de comportamientos y animaba a todo el mundo a castigarlos: "Es lo que tiene que ser, lo que debe ser y lo que ya no se puede tolerar. Entonces bueno, como una cosa casi que lógica en este tiempo".

Ahora, la actriz ha roto su silencio y ha confirmado este embarazo publicando en su perfil de Instagram unas imágenes en las que presume de tripita: "Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca" expresaba feliz.