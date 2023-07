Una infidelidad, posible causa de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro

ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro no han cesado los rumores de una posible infidelidad del puertorriqueño. Primero, todos los ojos se posaron en Camila Cabello, aunque hay datos de un posible affaire del cantante con una modelo de Medellín. La información la facilita otra compañera de profesión a través de un hilo de Twitter en el que habla de una modelo que habría pasado una noche con Rauw Alejandro.Lo hacía utilizando nombres ficticios. La persona con la que el cantante habría engañado a Rosalía podría ser Valeria Duque, una mujer de 31 años seguidora del artista y que tiene más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. La usuaria comenta que la modelo habría estado en el backstage de una de las actuaciones del cantante con quien después habría pasado la noche. "Después, cada uno por su cuenta", relata. "Lo que pasó con ella pudo pasar con muchas más (...) Rosalía se merece alguien mejor", concluye. En todo caso, y aunque usó nombres ficticios, decidió borrar el hilo dada la gran repercusión que tuvo y para evitar las posibles consecuencias legales. Desde que trascendiera lano han cesado los rumores de una posible infidelidad del puertorriqueño. Primero, todos los ojos se posaron en Shakira . Los dos cantantes aparecían disfrutando de una estupenda jornada en la naturaleza bañándose en un río. Sin embargo, desde el principio se descartó el romance ya que se trataba de un encuentro entre amigos en el que también estaban los hijos de la estrella colombiana. Cuando ella rompió con Gerard Piqué , el reguetonero la apoyó y, de hecho, trabajaron juntos en el tema 'Te felicito'. Ahora, las tornas han cambiado y es ella quien acompaña a su amigo visitándolo en Puerto Rico. Parece que también se descarta la posibilidad de que haya podido estar con, aunque hay datos de un posible affaire del cantante con una modelo de Medellín. La información la facilita otra compañera de profesión a través de un hilo de Twitter en el que habla de una modelo que habría pasado una noche con Rauw Alejandro.Lo hacía utilizando nombres ficticios. La persona con la que el cantante habría engañado a Rosalía podría ser, una mujer de 31 años seguidora del artista y que tiene más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. La usuaria comenta que la modelo habría estado en el backstage de una de las actuaciones del cantante con quien después habría pasado la noche. "Después, cada uno por su cuenta", relata. "Lo que pasó con ella pudo pasar con muchas más (...) Rosalía se merece alguien mejor", concluye. En todo caso, y aunque usó nombres ficticios, decidió borrar el hilo dada la gran repercusión que tuvo y para evitar las posibles consecuencias legales.

ninguno de los miembros de la pareja ha querido confirmarlo de forma explícita pero tampoco la han desmentido, lo que dice mucho de la situación. Parece que cuando Rauw Alejandro visitó en el estadio DRV PNK, donde se ha celebrado un partido entre el Inter de Miami y el Atlanta United con Desde que saliera a la luz la ruptura,, lo que dice mucho de la situación. Parece que cuando Rauw Alejandro visitó en el estadio DRV PNK, donde se ha celebrado un partido entre el Inter de Miami y el Atlanta United con Leo Messi como protagonista absoluto, su compromiso con Rosalía ya se había roto. Se entiende así el gesto serio con el que se le vio y que solo mudó cuando se acercó a saludar con una sonrisa al astro del balón.

Por su parte, Rosalía ha reaparecido en París tras conocerse públicamente el fin de su noviazgo. La artista de 30 años ha atendido a sus admiradores con su mejor disposición, eso sí, parapetada tras unas grandes gafas de sol negras y sin dar explicaciones. El cariño de sus fans la sostiene y ella lo ha agradecido en el post dedicado a despedirse de la gira 'Motomami' que finalizó el pasado sábado 22 de julio.

Numerosos seguidores la esperaban a las puertas del hotel en el que se ha alojado estos días y la cantante ha aparecido visiblemente cansada a pesar de lo que no ha dudado en firmar autógrafos y en dejarse fotografiar. Una de las personas allí presentes le ha preguntado qué tal estaba, pero la catalana ha optado por evadir la respuesta. "Me tengo que marchar, amor, es que tengo un viaje", ha dicho por toda explicación. En todo caso, su imagen, que normalmente se caracteriza por su amplia sonrisa y su energía, dejaba ver que no pasa por su mejor momento.