Críticas a Mario Vaquerizo por llevar una camiseta de la Legión Española

El artista Mario Vaquerizo ha vuelto a ponerse en el centro de la controversia, en más de una ocasión, por su personalidad sincera y carismática hacia las cámaras.

El cantante ha vuelto a revolucionar las redes sociales tras publicar una fotografía donde su vestimenta ha dado mucho de qué hablar. "Recién aterrizadas from Canarias. Mil gracias por todo. Fuimos muy felices. Viva el mojo picón y toda su gente", escribía bajo una imagen donde aparecía él mismo en el aeropuerto con una camiseta en la que podían verse enseñas de la Legión Española.

La decisión del artista al fotografiarse con esta prenda ha provocado que se genere una infinidad de opiniones muy diversas, aunque, en la mayoría de los casos, los mensajes han sido en una dirección negativa. Las redes sociales se han dividido en corrientes de opinión de todo tipo, desde los que consideraban que era una provocación, a los que les parecía un homenaje, pasando por los que consideraron una contradicción.

"Todo lo que debería morir, sintetizado en una foto. Gracias internet por la representación visual", decía uno de los comentarios de la imagen.

"Llevar una camiseta de la legión no es hacer apología de Franco y no es igual llevarla, al igual que llevar una del ejército del aire de la guardia civil o de la policía nacional. Qué pena ver lo poco que conocéis vuestro país", decía otro de los usuarios, en contra de quienes asociaban la camiseta con ideas de extrema derecha.

No obstante, también hay comentarios que apoyan al artista: "Mario, me encantáis tú y Alaska, ya no solo por vuestro trabajo, sino por defender lo que defendéis sin miedo a las críticas". "Por favor necesitamos saber de dónde es la camiseta para comprarlas todas", escriben algunos de los usuarios.