Paco González se pronuncia tras la presunta estafa de un compañero de COPE por un falso cáncer

Decepcionados, tristes y traicionados. Son los sentimientos que afloran estos días en la sección de Deportes de la Cope que ha sido timada por uno de los suyos. Un periodista colaborador habitual del conocido espacio radiofónico deportivo 'Tiempo de Juego' -presentado por Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama- se ha hecho en los últimos meses con miles de euros de sus compañeros -se calcula que la cantidad exacta puede rondar los 300.000- tras hacerles creer que iba a tratarse de un cáncer con metástasis en la espalda que no padecía.

Guillermo Valadés (Mérida, 1968), amigo personal de Paco González y colaborador de 'Tiempo de Juego', es el presunto autor del timo. Según destapó el lunes El Confidencial, hace medio año 'Willy', su apelativo cariñoso y por el que es más conocido, consiguió hacer creer a la redacción de Deportes que padecía un cáncer terminal.

Este martes, Paco González se pronunció sobre este tema ante los micrófonos de 'Tiempo de Juego'. "Seguramente, muchos de ustedes habrán leído y visto desde anoche una noticia en la que la redacción de deportes de COPE se ha convertido en protagonista indirecto. Como es una noticia personal y no profesional, que la busquen en Internet. Pero con la complicidad que sentimos con los oyentes de Tiempo de Juego, que los sentimos mucho más que oyentes, en algunos casos amigos, y con el compromiso de sinceridad que uno tiene cuando se pone delante de un micrófono, algo hay que decir. Nos podría decir algo, pero no podemos. No podríamos decir mucho porque es algo de ámbito privado y personal, muy íntimo, pero en este caso no podemos decir nada porque no sabemos. Si algún oyente dice 'me gustaría saber todo de esto, qué ha pasado'; a nosotros también nos gustaría, nos encantaría. Nos gustaría saber toda la verdad, pero no la sabemos, así que no podemos decir nada", afirmó.

"Podemos decir un par de cosas que suenan contradictorias: lo sentimos y lo volveríamos a hacer. Sentimos el ruido que se está forzando y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha. Se están publicando cosas que son absolutamente inexactas. No hay ningún fondo de maniobra, ningún fondo de publicidad; la redacción de deportes tiene un presupuesto anual fijo y lo gestionamos lo mejor que sabemos. Perdón por el rollo y ahora vamos a empezar con el viaje, que a veces nos lleva a divertirnos y otras a llorar; y en general queremos informar y entretener, y luego a veces en nuestra vida pasan cosas y Tiempo de Juego es la vida y pasan cosas. Cuando podamos contar más, lo haremos", prosiguió González.

Según El Confidencial, Guillermo Valdés 'confesó' a sus compañeros que la única solución para él pasaba por tratarse con un procedimiento muy costoso y experimental en la Clínica de Navarra. De inmediato recibió la solidaridad de sus compañeros Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Xuancar González, que le llegaron a dar 10.000 euros semanales que procedían de las primas del programa que se reparten a final de año -un bonus o cantidad que ofrece la Cope al equipo a modo de incentivo y que se alimenta de la publicidad y los patrocinios-.

Todo, sin embargo, resultó ser falso, porque el tumor cerebral que al parecer le estaba matando -y que se habría complicado con una metástasis en la espalda-, nunca existió. Un total de 20 años de amistad, desde que todos ellos se conocieron en la Ser, tirados a la papelera de la peor forma posible. Y con traición incluida. En un principio, 'Willy' hizo creer a sus víctimas que el tratamiento estaba funcionando. La mala noticia es que la segunda fase exigía la adquisición de nuevos fármacos y, en consecuencia, era más cara aún.

De esta forma, ablandó todavía más a sus compañeros, que aumentaron su aportación semanal a 16.000 euros. Pese a la elevada suma, los pesos pesados de la redacción la pagaron felices al pensar que estaba sirviendo para salvar la vida a su amigo. Todo el entramado que había montado el defraudador, sin embargo, se vino abajo hace unas semanas cuando, por causas que se desconocen, la redacción de Deportes descubrió que no existía nadie registrado con el nombre de Guillermo Valdés tratándose en la Clínica de Navarra. En ese momento, el equipo de 'Tiempo de Juego' se convirtió en un hervidero de sospechas que debieron de poner en alerta a 'Willy', que dejó de responder al teléfono.

Al mismo tiempo, la propia emisora pidió a su trabajador que aportara las facturas de su caro tratamiento médico.

EXPULSADO DEL PROGRAMA

Finalmente, miembros de la radio consiguieron contactar con 'Willy' y, según El Confidencial, se produjo un duro cruce de gritos y amenazas entre Paco González y su ya examigo. Inmediatamente el periodista fue expulsado del programa, aunque de forma silenciosa y sin llamar la atención. Su nombre fue obviado de la emisión radiofónica del pasado domingo 16 y todo indica que no volverá. Solo queda la rabia por la traición de uno de los suyos. De hecho, la información revelada este martes subraya que Manolo Lama pagó su monumental enfado con el material de oficina de la redacción cuando se enteró de un engaño del que el equipo de 'Tiempo de Juego' seguro que tardará mucho tiempo en recuperarse económica y anímicamente hablando. La amistad de Guillermo Valadés con el equipo radiofónico cuando ya dirigía 'Carrusel deportivo' en la Cadena Ser fue decisiva para que él también saltara a la Cope hace ya 13 años. El periodista, en cualquier caso, no se caracterizaba por salir en antena, sino que trabajaría en un segundo plano y centrado en los temas más técnicos y relacionados con la web, pero también de la producción del programa.