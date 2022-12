Revistas del corazón: Aitana, Ana Obregón, Eva González y Piqué protagonizan las portadas de esta semana

Las revistas del corazón llegan este miércoles a los quioscos con variedad de protagonistas en sus portadas. Sin duda, una de las más llamativas es la portada de 'Lecturas', que publica que Aitana ha roto con Miguel Bernardeau "tras cuatro años de amor". "Tal y como ha podido saber Lecturas en exclusiva, el actor Miguel Bernardeau ha abandonado la casa de Aitana, donde vivían juntos desde septiembre de 2021, y ha vuelto a vivir con sus padres", afirma la publicación en sus páginas.

"Tras más de un año de convivencia en el chalet de Aitana, Miguel ha vuelto a la casa de sus padres que ahora son su gran apoyo, especialmente su madre, la actriz Ana Duato. El destino ha querido que ya no sean pareja pero seguirán siendo vecinos, pues Aitana se compró su casa muy cerca de donde está la residencia de los Bernardeau-Duato, sus ya ex suegros con los que se llevaba fenomenalmente", asegura 'Lecturas'.

La revista también lleva a su portada a Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos. "Carmen Borrego está hundida, pues su hijo le hace el vacío desde el mes de octubre. Carmen teme que no le dejen conocer a su nieto cuando nazca", publica.

¡¡Exclusiva!! Aitana y Miguel Bernardeau pone fin a su relación tras cuatro años de amor 💔 Lecturas tiene las pruebas que confirman que la ya expareja ha emprendido caminos por separado. Todos los detalles, ya en tu kiosco #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/82od9sOM4Y — Lecturas (@Lecturas) December 14, 2022

En '¡Hola!', la gran protagonista de su portada es Ana García Obregón con el titular "La Navidad más difícil de Ana Obregón", ya que ha perdido en solo dos años a su hijo y a sus padres. "La vida me ha castigado con ganas. Estas Navidades van a ser difíciles. No tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa", dice la actriz y presentadora.

La Navidad más difícil de Ana Obregón: ‘No tengo a dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa’ https://t.co/bftBXbQifh pic.twitter.com/kDPGAjxr7m — Revista ¡HOLA! (@hola) December 14, 2022

'Diez Minutos' apuesta para su portada por Eva González, tras su reciente separación de Cayetano Rivera. "Eva González se desmelena por Navidad" es el titular. "La presentadora de 'La Voz' afronta, con optimismo, sus primeras fiestas sin Cayetano Rivera de quien está separada desde el pasado octubre. Mientras que el torero ya tiene nueva casa en la que instalarse, Eva González se ha refugiado en su familia y amigos", comenta la revista, que publica unas fotografías de cómo la presentadora disfrutó de un domingo de fiesta en Sevilla.

La publicación también lleva a su portada una imagen de Alexia Rivas en Navacerrada junto a Mikel Lezama, secretario general del Partido Popular en Guipúzcoa.

Ya está en el kiosco el nuevo número de DIEZ MINUTOS CON #EXCLUSIVA Eva González se desmelena por Navidad. Además, la cita de Alexia Rivas con un político; Luis Medina estrena novia y Marisa Jara habla de su nuevo embarazo. ¡Corre al kiosco! https://t.co/PxVla6mpg3 pic.twitter.com/36drvgHjYT — Diez Minutos (@diezminutos_es) December 14, 2022

'Lecturas', por su parte, publica en exclusiva unas fotos de Piqué y Clara Chía "en una escapada romántica a Praga". Además, también hace un hueco en su portada a Anne Igartiburu, que este año no retransmitirá las Campanadas en TVE. "Según ha podido saber Semana - dice la publicación- Anne está muy dolida con esa decisión y nunca esperaba que la cadena en la que tantos años lleva trabajando tomara la decisión de prescindir de ella para presentar las Campanadas después de 17 años".