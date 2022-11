Laura Escanes habla por primera vez tras salir a la luz sus fotos con Álvaro de Luna

Según informaron entonces, ambos ya coincidieron el pasado mes de septiembre en un evento organizado por Cadena Dial.

Una relación de la que Laura Escanes ha querido pronunciarse a su manera durante su reaparición en la presentación de ' Dulceida, al desnudo ', el documental de su amiga para Amazon Prime Video. A su llegada al evento, los reporteros le preguntaron directamente si estaba enamorada del, a lo que la influencer contestaba sin reparos y muy directa, dejando claro que ella no piensa dar ningún tipo de declaración sobre cualquiera que sea su situación sentimental: "Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada", explicó a los reporteros. "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece", repetía.