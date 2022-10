El músico Daniel Barenboim anuncia que padece una afección neurológica "grave"

El músico Daniel Barenboim reveló este martes que le diagnosticaron una afección neurológica "grave", por lo que deberá relegar algunos de sus compromisos artísticos para cuidar de su salud.

"Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una afección neurológica grave. Debo enfocarme en mi bienestar físico tanto como sea posible", escribió el pianista y director de orquesta, de 79 años, en su cuenta oficial de Twitter.

El músico argentino, nacionalizado español, israelí y palestino, consideró una "combinación de orgullo y tristeza" el anunciar que deberá dar "un paso atrás" en algunas de sus actividades escénicas para los próximos meses.

"La música fue y continúa siendo una parte esencial y permanente de mi vida. He vivido en y a través de la música toda mi vida y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Cuando miro hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy satisfecho, sino profundamente realizado", concluyó Barenboim.

Ya este año, el músico suspendió otros compromisos por cuestiones de salud.

A finales de agosto pasado, en un comunicado difundido por la ópera nacional de Berlín, de la que es director musical desde 1992 y cuyo contrato fue prorrogado recientemente hasta 2027, se informó de que Barenboim no podría ponerse al frente del nuevo 'Anillo del Nibelungo' por razones de salud, por lo que finalmente lo dirigiría el alemán Christian Thielemann.

"Estoy tremendamente triste por no poder dirigir el nuevo 'Anillo'", afirmó entonces el maestro, que argumentó que su salud era asunto "prioritario" y que debía concentrarse en su total restablecimiento antes de ponerse de nuevo ante una orquesta.

Nacido en 1942 en Buenos Aires, Barenboim cuenta por su prolífica carrera con galardones como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (2002), el Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén (2004), el Comendador de la Orden de la Legión de Honor francesa (2007) y diversos Premios Grammy en varias categorías.