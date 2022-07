Adele triunfa en Hyde Park cinco años después

Cinco años habían pasado desde que Adele (34) anunció que se bajaba de los escenarios por problemas en sus cuerdas vocales. Un lustro durante el que se ha llegado a especular con una retirada definitiva. Sin embargo, la diva ha regresado por todo lo alto con dos emocionantes conciertos en londinense parque de Hyde Park, en el marco del festival British Summer Time (BST). Las entradas llevaban meses agotadas y la cantante no defraudó en ningún aspecto a los 65.000 asistentes que acudieron a cada cita. Como no podía ser de otro modo, comenzó con su mítico 'Hello', un tema con una letra perfecta para el reencuentro con sus fans ("Hola, soy yo, me preguntaba si tras todos estos años te gustaría que nos encontrásemos", comienza). Durante su interpretación del sábado, coincidiendo con la celebración del día de la comunidad LGTBI+ en Londres no dudó en envolverse en la bandera arcoíris que representa al colectivo. Entre el público, rostros conocidos, como el actor Luke Evans, protagonista de 'Dracula untold' o Natalie Portman y James Corden. "No era un asiento de primera fila, pero no importaba, ¡estar en esa multitud cantando cada canción lo era todo! Qué noche más épica", escribía Evans en su Instagram bajo un vídeo visiblemente emocionado. También acudieron ese día algunos de los actores de la serie 'Heartstopper', el drama de Netflix que se ha convertido en éxito global. habían marchado por la tarde por las calles del Londres en la celebración del Orgullo. Además de su portentosa voz, Adele dio muestras de su humanidad al interrumpir uno de los conciertos durante unos instantes. La artista se percató de que una persona del público necesitaba asistencia y llamó a seguridad desde el escenario. "Parad, parad, parad. ¿Necesitas seguridad allí?", preguntó desde las tablas. "Seguridad, justó ahí en medio, donde la gente está agitando", indicó. "Están yendo, están yendo", informó a su público. Y solo cuando se cercioró de que estaba siendo atendido su seguidor retomó el espectáculo. Voz, elegancia y anécdotas, el cóctel perfecto para el regreso de una estrella