Un guionista navarro, protagonista de lo último de El Mundo Today

El pamplonés Iñaki San Román, guionista de prolífica carrera ('7 vidas', 'Aida', 'Buscando el Norte', 'Todo es mentira') y ya cuarentón a su pesar, ha protagonizado el artículo humorístico publicado este lunes por la cuenta parodia 'El Mundo Today', que se ha viralizado rápidamente superando el millar de 'me gusta' en cuatro horas.

En el artículo titulado "La llegada de los festivales de música recuerda su edad a miles de cuarentones", vemos a San Román con gorra de los Yankees mediovuelta, camiseta con referencia ochentera y un gesto a cámara pasado de moda. Aparece, sin duda, preparado para gozar de los festivales tras dos años de suspensiones por la pandemia. Sin embargo, El Mundo Today desvela que "se ha derrumbado ante la llegada de festivales como el Mad Cool o el Sonorama". "Me ha llegado la pulsera a casa, me la he puesto con ilusión y no ha pasado nada. Sigo teniendo 40", ha dicho San Román.

En declaraciones a Diario de Navarra, San Román ha tirado de ingenio para explicar este salto de la trastienda del humor a la primera plana pública: "Tras 16 años de profesión y comportamiento intachable al frente de proyectos del tamaño de '7 vidas', 'Aída' o 'Cristo y rey', he conseguido al fin trascender al público gracias a ponerme mal una gorra", ironizaba.

"Hay gente que no se preocupó ni por mi divorcio, ni por mi pandemia ni por mis proyectos profesionales, pero para reírse de mi edad han estado los primeros. Y eso que yo en realidad soy moderno... a lo Parque Jurásico" ", añadía fiel a su estilo.

"No te olvides de pedir ayuda para que no acabe debajo de un puente", concluía.

RECIENTE COLABORACIÓN CON DIARIO DE NAVARRA

El pasado 16 de mayo, Iñaki San Román colaboró con la web de Diario de Navarra escribiendo una reseña del clásico del humor 'Aterriza como puedas'.

"El cine tiene cosas increíbles, como hacer que un accidente aéreo pueda ser desternillante. Esta parodia de 'Aeropuerto' se catalogó en su momento como “una película menor” pero ha conseguido pasar a la historia como una de las grandes comedias de los últimos 50 años. Es la película que nos descubrió que Kareem Abdul Jabbar tiene sentido del humor y en qué consiste realmente el piloto automático. Y nos enseñó además que la comedia más disparatada y aparentemente anárquica es, en realidad, matemática pura. Sus directores y guionistas (Jim Abrahams, Jerry Zucker y David Zucker, conocidos como los ZAZ) decidieron insertar un gag exactamente cada 30 segundos, para dejar espacio a las risas espectadores sin perder un ápice de ritmo. 42 años después de su estreno sus 178 gags siguen funcionando, pero tal vez no todos sobrevivirían a la corrección política de nuestros tiempos", escribió.