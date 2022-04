Mónica Naranjo opina de Rosalía y 'Motomami'

Mónica Naranjo ha sido la invitada de ‘Estirando el chicle’, el reconocido podcast presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín y, entre otros temas, dio su opinión sobre ha sido la invitada deel reconocido podcast presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín y, entre otros temas, dio su opinión sobre Rosalía.

FAMA Y RECONOCIMIENTO

Interrogada respecto a la "condena" que algún artista asegura que en ocasiones es la fama, la catalana se mostró tajante: "El reconocimiento no tiene que ser nunca una condena, sino una bendición. "No hay mayor bendición en la vida que tu trabajo conecte y sea importante para los demás", aseguró.

"Un periodista me preguntó una vez si no me cansaba de cantar temas como 'Desátame'. ¿Pero cómo me voy a cansar si esa canción conecta con millones de personas? No te puedes cansar", comentó.

ANSIEDAD SOBRE LO QUE SE ESPERA DE TI

Carolina Iglesias y Victoria Martín quisieron saber si lo que espera la gente de ella como artista le ha generado ansiedad en algún momento. "Rosalía publicó 'El Mal Querer' y ahora 'Motomami', algo totalmente distinto a lo que se esperaba y muchos la han machacado por esa transformación", le expusieron.

Mónica Naranjo lo tiene claro. "Un artista tiene todo el derecho a seguir evolucionando y experimentando. Tras 'Palabra de mujer' y 'Minage', me pasó lo mismo. 'Minage' fue un disco que decepcionó a muchas personas. Muchos esperaban un tercer volumen parecido a los dos anteriores, pero yo estaba convencida de que si seguía haciendo eso me iba a condenar a mí misma. Tenía la necesidad de seguir experimentando nuevos campos y disciplinas", confesó.

RESPECTO A ROSALÍA

"Me parece super bien lo que está haciendo. Es una tía joven, una tía que se está buscando a sí misma, que entra en el estudio a primera hora de la mañana y no sabe cuándo se irá para poder seguir experimentando y poder seguir regalando discos tan peculiares y originales", reflexionó.

'CAÑA' EN LAS REDES

Respecto a las críticas que se publican en las redes sociales. "Las redes sociales son muy peligrosas. Yo tengo, pero les dedico muy poco tiempo. Son muy tóxicas. No puedes esclavizar tu vida a lo que piense o espere la gente de ti. Siendo artistas nunca vamos a gustar a todo el mundo y no por eso debemos sentirnos angustiados. Pienso que las personas que critican tienen una vida muy triste", argumentó.