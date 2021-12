Penélope Cruz y Mario Casas, las sonrisas más bonitas de 2021 según los españoles

A tan solo unos días de terminar 2021 y según una encuesta realizada por SmileDirectClub en nuestro país, Penélope Cruz sería la española con la sonrisa más bonita de del año con un 9,2% de los votos, junto con Mario Casas con un 7,8%. En el top 6 les siguen Miguel Ángel Silvestre (6,5%), Antonio Banderas (6,5%) Blanca Suarez (6,2%) y Pilar Rubio (5,7%).

Del mismo modo, y cuando se les pregunta la sonrisa de qué famoso les gustaría tener, los españoles lo tienen claro: Blanca Suarez sería la sonrisa a emular por ellas, mientras que Mario Casas repetiría como favorito para ellos.

Y es que ni los ojos (69%), ni la forma de vestir (67%); el 87% de la población española considera que la sonrisa es el atributo más valioso del atractivo personal, quizás por ese mismo motivo somos tan exigentes con esta parte del cuerpo: según los datos, la sonrisa española no llega al notable (6,9 sobre 10), y hasta 4 de cada 5 encuestados querría mejorarla de algún modo. Estas cifras hacen que prácticamente la mitad (49%) de los españoles encuestados se planteen hacerse algún tratamiento de alineamiento por primera vez.

PERO, ¿QUÉ SE CONSIDERA UNA SONRISA BONITA?

El secreto, según los españoles, reside en 3 cualidades: tener los dientes bien alineados (así lo afirma el 61%), seguido de tener una dentadura blanca (59%) y lucir unos labios gruesos (26%).

Más o menos bonita, lo cierto es que una sonrisa favorece el atractivo (para el 85%), facilita las relaciones humanas (80%), transmite confianza y seguridad (78%), e incluso favorece el éxito en el trabajo (65%).

En este sentido, los hombres le dan mayor importancia a la sonrisa para gustar a alguien, mientras que las mujeres consideran que lo más importante es el autoestima que les aporta.

PARA CONSEGUIR UNA SONRISA BONITA LOS ESPAÑOLES PIDEN UNOS DIENTES MÁS ALINEADOS

1 de cada 3 españoles no está satisfecho con su sonrisa, lo cual no quiere decir, que el restante no quiera mejorarla: hasta el 77% de los españoles quiere mejorar su sonrisa de algún modo. De hecho, un 34% de los españoles encuestados evita sonreír por vergüenza y, casi el 100% (95%) de aquellos que no están satisfechos con su sonrisa afirma que tener una boca bonita les otorgaría mayor seguridad en si mismos.

A fecha de hoy, se estima que más de 12,8 millones de españoles estarían potencialmente interesados en mejorar su sonrisa y, más concretamente, la alineación de sus dientes. Para ello optarían por un tratamiento de ortodoncia invisible, si bien el 45% lo considera un tratamiento costoso.

TELEODONTOLOGÍA E IMPRESIÓN 3D, CLAVES PARA CONSEGUIR LA SONRISA DESEADA POR LOS ESPAÑOLES

Gracias a la teleodontología y la impresión 3D, modelos como SmileDirectClub proporcionan a los españoles acceso a un cuidado bucal asequible y de primera calidad para asegurar a sus clientes la sonrisa soñada. De hecho, este nuevo modelo de negocio permitirá a los españoles optar a un tratamiento de alineación transparente por un 50% menos que las opciones tradicionales, haciendo que luzcan sonrisas llenas de confianza como las de sus ídolos.

El estudio “El significado de la sonrisa en España” ha sido desarrollado por una empresa independiente para SmileDirectClub. En él han participado 1.000 personas (hombres y mujeres) de entre 18 y 65 años repartidas en todo el territorio nacional.