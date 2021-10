Jennifer Gates, hija de Bill y Melinda Gates, se casa son el jinete Nayel Nassar

Jennifer Gates y Nayel Nassar anunciaron su compromiso en enero del año pasado. Aunque pretendían casarse antes, la pandemia les hizo retrasar la celebración hasta este fin de semana cuando se han dado el 'sí, quiero' en dos ceremonias, ambas en la finca de más de cincuenta hectáreas que la novia tiene en North Salem, en el estado de Nueva York, y que le regalaron sus padres, Bill y Melinda Gates, cuando finalizó sus estudios de Biología Humana.

El pasado viernes la pareja se casaba por el rito musulmán en una boda íntima. Al día siguiente, llegaba el enlace civil. En esta última, la novia lució un vestido hecho a medida de Vera Wang. La joven y el jinete egipcio estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más queridos, entre los que estaban los padres de la novia, que a pesar de haberse separado recientemente, mantienen una relación cordial. Bill Gates y su hija bailaron juntos 'Can you feel de love tonight', de Elton John, en una fiesta en la que no faltaron los temas de Coldplay entre otros.

Para el evento, el entorno de la finca se convirtió en un fortín, con un amplio despliegue de seguridad, la calle de acceso a la casa de Jennifer cortada y varias patrullas de policía custodiando la zona. En el interior, los invitados disfrutaron de un banquete en el que no faltó la tradicional tarta nupcial, en este caso, de ocho pisos, elaborada por la prestigiosa casa de repostería francesa Ladurée.