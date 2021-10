La colaboradora de Telecinco Belén Ro sufre un accidente y pasa por quirófano

La colabora de Telecinco Belén Rodríguez sufrió la noche del lunes al martes un aparatoso accidente. Debido al suceso, Belén Ro permanece con la pierna escayolada tras haberse roto tibia y peroné y a la espera de pasar por quirófano.

La tertuliana de Mediaset, que apareció el fin de semana en el programa 'Sábado Deluxe', ha publicado en sus redes sociales varias imágenes con la pierna enyesada.

"Muchas gracias por preocuparos. Me he roto la tibia y el peroné, y me operan en los próximos días. Os quiero”, escribía la colaboradora en su cuenta de Twitter.

Las reacciones no se han dejado esperar y los mensajes de ánimo se acumulan en sus hilos tanto de Twitter como de Instagram.