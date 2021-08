Isabel Preysler despide en la intimidad a su madre, fallecida a los 98 años

Con agosto en la recta final, una triste pérdida le ha nublado el verano a Isabel Preysler. Su madre, Beatriz Arrastia, fallecía este pasado domingo a los 98 años de edad en la mansión que compartía con su hija en la madrileña urbanización de Puerta de Hierro. 'Beba', así le llamaban los hijos de Isabel a su abuela materna. Ella por su parte era una auténtica fan de sus nietos. "Me sale del alma quererlos", decía. La única vez que accedió a pisar un plató (en 2019) fue en compañía de Julio José y Tamara, y para ponerlos por las nubes... Por lo demás, la discreción fue siempre la principal seña de identidad de esta mujer que nunca quiso ejercer como 'madre de la artista' pese a ser la progenitora de un personaje del calibre mediático de Isabel Preysler.

Arrastia se ha ido igual que vivió, en la más estricta intimidad.

Su hija, junto a Mario Vargas Llosa, y varios de sus nietos, la han velado en la casa familiar, donde el padre Angel, gran amigo de la familia, ofició un responso en su memoria. "Celebramos la misa con ella, con el cuerpo presente, y sé que se ha ido con mucha paz, era una mujer muy religiosa", declaró el fundador de Mensajeros de la Paz al abandonar el domicilio.

La salud de Beatriz preocupaba desde hacía meses, pero en las últimas semanas había empeorado, lo que llevó a Isabel Preysler a cancelar su habitual descanso estival en Marbella. Enrique Iglesias también suspendió los preparativos de su próxima gira junto a Ricky Martin y voló urgentemente a Madrid para poder darle el último adiós a su abuela. Estos días la famosa mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro ha vivido un trasiego constante de vehículos. Familiares y amigos se han acercado hasta la vivienda para despedir a la matriarca del clan.

Mujer elegante y dueña de una serena belleza que sin duda ha heredado Isabel Preysler, Betty, como la llamaban sus allegados, era además una señora muy diplomática. Durante su única intervención televisiva tuvo palabras de cariño para todos sus familiares, incluidos los numerosos maridos de su hija Isabel. "A mí me han gustado todos mis yernos", afirmó cuando le preguntaron por Vargas Llosa. Ella fue también el principal apoyo de Enrique Iglesias en su carrera musical y, en palabras de Tamara, "la inspiradora de mi fe y mi conversión". Pero cuando el marqués de Griñón le quiso dar las gracias por lo que le había inculcado a su hija, Arrastia, que era de misa diaria, le contestó con modestia: "No, Carlos, yo no he hecho nada, ha sido ella la que ha querido cambiar".

Filipina con raíces en La Rioja

De raíces riojanas, la madre de Isabel Preysler nació en Filipinas, donde su familia poseía plantaciones de arroz y caña de azúcar. Tenía sangre indígena por vía paterna y, según diversos medios, su padre, José Arrastia, tuvo dos hijas fuera del matrimonio. Una llegó a ser Miss Filipinas y, la otra, Neile Adams, de profesión bailarina, se convirtió en la primera esposa del actor Steve McQueen.

Betty se casó "locamente enamorada", según ha revelado su nieta Tamara, con Carlos Preysler Pérez de Tagle, heredero de una familia de industriales de prestigio y gerente de las Líneas Aéreas Filipinas, además de delegado del Banco Español de Crédito en Manila. Tuvieron seis hijos, Victoria, Enrique, Isabel, Carlos y los mellizos Joaquín y Beatriz. Pero a lo largo de su vida, Arrastia sufrió la pérdida de tres de ellos. El primero, Enrique, que falleció a los 25 años por la mala combustión de una estufa en un hotel y, años después, Carlos y Beatriz, víctimas del cáncer.

En 1992, tras quedarse viuda, se instaló en la mansión de su hija Isabel en Puerta de Hierro, donde ejerció de abuela feliz viendo crecer a sus nietos. Le gustaban los churros, la Cocacola y las meriendas con las amigas, decían ellos. Hace dos años, en su intervención televisiva, Julio y Tamara le agradecieron que fuera "la mejor del mundo y la que más nos ha podido querer".