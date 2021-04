Actualizada 26/04/2021 a las 09:41

El futbolista Luis Ojeda Suárez murió el pasado 24 de abril de forma repentina a los 20 años. El UD Las Palmas, equipo en el que jugaba, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y le rindió homenaje con un minuto de silencio en el partido jugado la noche del sábado contra el Espanyol.

"Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporada (2017/18 y 2018/19). La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. DEP", escribían junto a una imagen del futbolista y otra en la que se le ve posando con toda la plantilla.

El joven era el novio de Lola Ortiz, participante de programas de Mediaset como Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes. Lola ha querido despedirse de su novio a través de su perfil en Instagram: "Te echo de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla", escribía.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento.