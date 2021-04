Julia Janeiro, 18 años y miles de seguidores de regalo

Actualizada 20/04/2021 a las 06:00

Desde que se prohibiera por ley la publicación de imágenes de menores en los medios de comunicación para su salvaguarda, fuera cual fuera la opinión de sus padres, la mayoría de edad de los hijos de los famosos se ha convertido en un acontecimiento social de primer orden. Así sucedió con José Fernando o Gloria Camila, hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano, o con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

Sin embargo, desde el esperado 18º cumpleaños de Isa Pantoja, precedido por una cuenta atrás y culminado con el anuncio de su embarazo, pocos han despertado tanta expectación como el de Julia Janeiro. Tanto es así que ha pasado de los menos de 50.000 seguidores en Instagram a los 130.000 en solo un fin de semana y una de las revistas del corazón de los miércoles ha optado por adelantar su salida al lunes con ella como protagonista.

Desde luego, no sabemos cuál será su recorrido mediático, si bien sus padres, igual que hicieran antes otros confiados progenitores de 'hijos de', aseguran que Julia no tiene interés por el mundo del corazón o por la telerealidad. Lo que sí parece llamar su atención son las redes sociales. De hecho, cuenta con un cuidado perfil con fotografías que han llegado a compararse con las de miembros del clan Kardashian, en las que no duda en mostrar sus preferencias por algunas marcas de moda.

Quizás su mayoría de edad haya sido el pistoletazo de salida para su carrera como influencer.

En cualquier caso, la joven ha recibido el consejo de Alejandra Rubio que ahora tiene 21 años y que, tras haberse negado inicialmente a ponerse delante de las cámaras, en la actualidad es colaboradora de televisión junto a su madre y su tía, Terelu y Carmen Borrego. "Las cosas cambian. Yo con 18 años decía que no quería saber nada de esto y aquí estoy", decía la nieta de María Teresa Campos.

APOYO DE BELÉN ESTEBAN

Sin embargo, la hija del torero tiene el ejemplo contrario en su hermana mayor, Andrea Janeiro, fruto de su relación con Belén Esteban.

La joven recurrió a la protección legal para que se respetara su condición de anónima. A este respecto, también se ha pronunciado Belén Esteban que, aunque puntualizaba que no es una cuestión que le incumba, "siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño".

Julia vive en Madrid, donde se está planteando estudiar Administración de Empresas y donde también ha celebrado su cumpleaños junto a su pareja, el futbolista del Aranjuez C.F. Brayan Mejía. No pudo pasar esa fecha tan señalada junto a sus padres debido a las limitaciones de movilidad y de reunión por el coronavirus, aunque sí disfrutó de una cita con su novio.

Por otro lado, la periodista Gema Fernández, que fue señalada en su día como la persona que filtró una la polémica carta de María José Campanario a los medios de comunicación en la que se refería a Belén Esteban en términos despectivos, afirmaba este lunes mismo en 'Sálvame' que ella está "muy ilusionada por las nuevas oportunidades que se le están abriendo" y puntualizaba que sus planes no pasan por "ser colaboradora de televisión", sino más bien por dedicarse al mundo de la moda.