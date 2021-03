Las redes sociales reaccionan a la entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle

En el adelanto que lanzó la cadena de televisión CBS hace una semana ya se podía intuir que la entrevista concedida por los duques de Sussex a Oprah Winfrey iba a estar repleta de confesiones. Finalmente, este domingo salieron a la luz y las reacciones no han tardado en llegar.

Los pensamientos suicidas de Meghan Markle, la preocupación por su hijo Archie, el racismo de la Casa Real Británica o Diana de Gales fueron algunos de los puntos más fuertes de la esperada entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle, que rompen su silencio un año después de abandonar la realeza británica. Continuas revelaciones que han despertado distintas opiniones en redes sociales.

Meghan Markle, esta mujer separó una hermandad de hierro (William y Harry) y uso tácticas para que recordarámos a Diana en su historia, no es tonta, le gusta la atención y le gusta el dinero.

Y porfavor no comparen a lady D con esta mujer, ella no le llega a los talones. pic.twitter.com/tUeHnPwIoA